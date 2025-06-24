ما صحة وقوع هجوم بطائرة مسيّرة في تبريز شمال غرب إيران؟

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وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت في وقت سابق، بتفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة، وسط وقف إطلاق نار لا يزال صامدا بين وإيران.يذكر أن الرئيس الأميركي ، كان قد أعلن مساء الاثنين، عن موافقة وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بينهما وذلك بعد مواجهة شهدت قصفا متبادلا على مدار 12 يوما بدأته في 13 حزيران الجاري.