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ما صحة وقوع هجوم بطائرة مسيّرة في تبريز شمال غرب إيران؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:31
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نفى الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الثلاثاء، تقارير سابقة عن هجوم بطائرة مسيّرة في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن ثلاثة مواقع إخبارية إيرانية.
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وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت في وقت سابق، بتفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة، وسط وقف إطلاق نار لا يزال صامدا بين إسرائيل وإيران.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد أعلن مساء الاثنين، عن موافقة إيران وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بينهما وذلك بعد مواجهة شهدت قصفا متبادلا على مدار 12 يوما بدأته تل أبيب في 13 حزيران الجاري.
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