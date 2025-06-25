عن قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم.. ماذا أعلن مسؤول أميركي بارز؟

صرح المبعوث الأميركي الخاص، ، بأن لا تشكك في أنها تمكنت من تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع .

وفي حديثه مع قناة " " يوم الثلاثاء، قال ويتكوف: "كانت أمامنا مهمة تدمير قدرات لتخصيب اليورانيوم، وحققنا ذلك، سيكون من المستحيل صنع سلاح نووي من المواد النووية لأننا دمرنا أجهزة التحويل في اصفهان".

Advertisement





وتابع: "سيكون من المستحيل عمليا بالنسبة لهم استعادة برنامجهم. برأيي وبرأي الكثير من الخبراء قد يتطلب ذلك سنوات".ووصف ويتكوف التسريبات التي تشير إلى أن الاستخبارات ليست على قناعة بالتدمير الكامل للعناصر الأساسية للبرنامج ، بأنها "سخيفة".وقال: "اطلعت على جميع التقارير التي تتضمن التقييمات للأضرار... كانت 3 مواقع تثير قلقنا. وحدة التحويل في اصفهان تم تدميرها بالكامل وكان هناك مفاعلان في نطنز، أحدهما تحت الأرض والثاني فوق الأرض... ونحن نعرف أننا دمرناهما".وتابع: "وفي ما يتعلق بموقع تخصيب اليورانيوم في فوردو، فإننا ألقينا 12 قنبلة خارقة للمحصنات. ولا شك في أنه دمر".وأعرب ويتكوف عن ثقته بإمكانية عقد اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي. وقال: "اعتقد أن الوقت حان للجلوس مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأنا على قناعة تامة بأننا سنحقق ذلك".واستبعد ويتكوف إمكانية قيام إيران بتخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق الجديد حول البرنامج النووي.ويأتي ذلك بعد أن نشرت شبكة " إن" تقريرا، نقلته عن مصادرها، جاء فيه أن الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد بأن الضربات الأميركية على المواقع النووية يوم 22 حزيران لم تسفر عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل.ونفى والبيت الأبيض صحة ما جاء في التقرير، بينما تقول إيران إنها قامت بإخلاء مواقعها النووية ، وأن تأثير الضربة الأمريكية كان محدودا.