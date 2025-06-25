Advertisement

عربي-دولي

عن قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم.. ماذا أعلن مسؤول أميركي بارز؟

Lebanon 24
25-06-2025 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1382222-638864331164210713.jpg
Doc-P-1382222-638864331164210713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صرح المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، بأن الولايات المتحدة لا تشكك في أنها تمكنت من تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وفي حديثه مع قناة "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء، قال ويتكوف: "كانت أمامنا مهمة تدمير قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم، وحققنا ذلك، سيكون من المستحيل صنع سلاح نووي من المواد النووية لأننا دمرنا أجهزة التحويل في اصفهان".

وتابع: "سيكون من المستحيل عمليا بالنسبة لهم استعادة برنامجهم. برأيي وبرأي الكثير من الخبراء قد يتطلب ذلك سنوات".
Advertisement

ووصف ويتكوف التسريبات التي تشير إلى أن الاستخبارات الأمريكية ليست على قناعة بالتدمير الكامل للعناصر الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بأنها "سخيفة".

وقال: "اطلعت على جميع التقارير التي تتضمن التقييمات للأضرار... كانت 3 مواقع تثير قلقنا. وحدة التحويل في اصفهان تم تدميرها بالكامل وكان هناك مفاعلان في نطنز، أحدهما تحت الأرض والثاني فوق الأرض... ونحن نعرف أننا دمرناهما".

وتابع: "وفي ما يتعلق بموقع تخصيب اليورانيوم في فوردو، فإننا ألقينا 12 قنبلة خارقة للمحصنات. ولا شك في أنه دمر".

وأعرب ويتكوف عن ثقته بإمكانية عقد اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي. وقال: "اعتقد أن الوقت حان للجلوس مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأنا على قناعة تامة بأننا سنحقق ذلك".

واستبعد ويتكوف إمكانية قيام إيران بتخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق الجديد حول البرنامج النووي.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت شبكة "سي إن إن" تقريرا، نقلته عن مصادرها، جاء فيه أن الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد بأن الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية يوم 22 حزيران لم تسفر عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

ونفى البنتاغون والبيت الأبيض صحة ما جاء في التقرير، بينما تقول إيران إنها قامت بإخلاء مواقعها النووية منذ فترة، وأن تأثير الضربة الأمريكية كان محدودا.

مواضيع ذات صلة
إيران تعلنها: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب بشرط
lebanon 24
25/06/2025 09:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": إسرائيل تعتقد أن إيران تحتفظ بمنشآت صغيرة لتخصيب اليورانيوم
lebanon 24
25/06/2025 09:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: طلب أميركا وقف إيران لتخصيب اليورانيوم مبالغ فيه
lebanon 24
25/06/2025 09:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران مستعدة لقبول قيود مؤقتة لتخصيب اليورانيوم "لبناء الثقة"
lebanon 24
25/06/2025 09:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2025-06-25
01:55 | 2025-06-25
01:53 | 2025-06-25
01:19 | 2025-06-25
01:16 | 2025-06-25
01:11 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24