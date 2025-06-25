بالأرقام.. اليكم الحصيلة شبه النهائية للخرق الإسرائيلي لإيران خلال 12 يوماً

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فيما وصلت حصيلة التوقيفات، إلى 700 شخص بتهمة التجسس لصالح ، وفق ما أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية اليوم الأربعاء. على مدى الأيام الـ 12 من الحرب غير المسبوقة التي تفجرت بين وإسرائيل في 13 حزيران الحالي، قبل أن يعلن اتفاق وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء، دأبت السلطات على الإعلان بشكل شبه يومي عن اعتقال "جواسيس" للموساد في مناطق مختلفة من البلاد.فيما وصلت حصيلة التوقيفات، إلى 700 شخص بتهمة التجسس لصالح ، وفق ما أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية اليوم الأربعاء.

كما أوضحت أن معظم الاعتقالات حصلت في محافظات كرمانشاه، وأصفهان، وخوزستان، وفارس، ولورستان على التوالي.



في حين لم يُعلن بعد عن العدد الدقيق للاعتقالات في محافظة .



10 آلاف مسيرة

فيما شملت التهم المنسوبة إلى الموقوفين توجيه طائرات مسيرة صغيرة ومسيرات انتحارية، فضلا عن صنع قنابل محلية، وتصوير مراكز عسكرية حساسة، وإرسال معلومات إلى الجيش .



أما في العاصمة طهران وحدها، فتم اكتشاف ومصادرة أكثر من 10,000 طائرة مسيرة صغيرة في الأيام الأخيرة.

وتستند تلك الإحصائيات إلى تقارير رسمية نشرتها المؤسسات الأمنية والقضائية في البلاد، إلا أنها لا تشمل الحالات المتعلقة بالرعايا الأجانب المحتجزين.



وكانت مصادر إسرائيلية كشفت سابقاً أن فرقاً من انتشرت على الأراضي الإيرانية ودربت عدة مجموعات قبل أشهر من تفجر الحرب.



كما استقدمت تلك الفرق أجهزة لصنع من الخارج عبر شركات تجارية محلية دون علمها، في سيناريو شبيه بتفجيرات البيجر التي طالت الصيف الماضي المئات من عناصر في .

يشار إلى أنه منذ 13 حزيران الحالي، اغتالت إسرائيل عشرات العسكريين الكبار على رأسهم رئيس الأركان باقري، وقائد حسين سلامي، فضلا عن قائد مقر "خاتم الأنبياء" علي شادماني بعد أيام قليلة على تعيينه، وغيرهم العشرات. فيما أكد مصدر إسرائيلي أن بلاده اغتالت ما يقارب 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً.



كما قضت إسرائيل على أكثر من 17 عالماً، عبر استهداف منازلهم بغارات جوية أو مسيرات، وسيارات متفجرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.