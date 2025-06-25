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عربي-دولي
مع انتهاء الحرب مع ايران.. إسرائيل تعاني نقصاً في الذخائر والسلاح
Lebanon 24
25-06-2025
|
01:19
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بينما لا يزال التأهب العسكري على أوجه
في إسرائيل
بعد خوضها حرباً شرسة مع غيران امتدت 12 يوماً، فضلا عن استمرار الجحرب في
قطاع غزة
منذ أكتوبر 2023، ناهيك عن الحرب التي اشتعلت في
لبنان
ضد
حزب الله
الصيف الماضي، يبدو أن الجيش الإسرئيلي بدأ يعاني نقصاً في السلاح.
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فقد أكد مسؤولون أميركيون أن الجيش
الإسرائيلي
يعاني من نقص في بعض الأسلحة الرئيسية، حسب ما نقلت شبكة "أن بي سي" اليوم الأربعاء.
نقص في الذخائر
كما أوضحا أن
إسرائيل
التي تسورد أغلب سلاحها القوي من
الولايات المتحدة
، تعاني من نقص في الذخائر على وجه التحديد.
أتت تلك المعلومات في ظل توترات اشتعلت أمس بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
بعدما اهتز وقف إطلاق النار الذي بدأ صباح أمس الثلاثاء. إذ أبدى
ترامب
امتعاضه من إسرائيل وإيران لخرقهما وقف النار الذي أعلنه سابقا وبشكل مفاجئ بعد وساطة قطرية
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