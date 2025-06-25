مع انتهاء الحرب مع ايران.. إسرائيل تعاني نقصاً في الذخائر والسلاح

بينما لا يزال التأهب العسكري على أوجه بعد خوضها حرباً شرسة مع غيران امتدت 12 يوماً، فضلا عن استمرار الجحرب في منذ أكتوبر 2023، ناهيك عن الحرب التي اشتعلت في ضد الصيف الماضي، يبدو أن الجيش الإسرئيلي بدأ يعاني نقصاً في السلاح.

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فقد أكد مسؤولون أميركيون أن الجيش يعاني من نقص في بعض الأسلحة الرئيسية، حسب ما نقلت شبكة "أن بي سي" اليوم الأربعاء.



نقص في الذخائر

كما أوضحا أن التي تسورد أغلب سلاحها القوي من ، تعاني من نقص في الذخائر على وجه التحديد.



أتت تلك المعلومات في ظل توترات اشتعلت أمس بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعدما اهتز وقف إطلاق النار الذي بدأ صباح أمس الثلاثاء. إذ أبدى امتعاضه من إسرائيل وإيران لخرقهما وقف النار الذي أعلنه سابقا وبشكل مفاجئ بعد وساطة قطرية