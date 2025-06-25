Advertisement

عربي-دولي

مع انتهاء الحرب مع ايران.. إسرائيل تعاني نقصاً في الذخائر والسلاح

Lebanon 24
25-06-2025 | 01:19
A-
A+
Doc-P-1382250-638864365005820752.jpg
Doc-P-1382250-638864365005820752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بينما لا يزال التأهب العسكري على أوجه في إسرائيل بعد خوضها حرباً شرسة مع غيران امتدت 12 يوماً، فضلا عن استمرار الجحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ناهيك عن الحرب التي اشتعلت في لبنان ضد حزب الله الصيف الماضي، يبدو أن الجيش الإسرئيلي بدأ يعاني نقصاً في السلاح.
Advertisement
فقد أكد مسؤولون أميركيون أن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في بعض الأسلحة الرئيسية، حسب ما نقلت شبكة "أن بي سي" اليوم الأربعاء.

نقص في الذخائر
كما أوضحا أن إسرائيل التي تسورد أغلب سلاحها القوي من الولايات المتحدة، تعاني من نقص في الذخائر على وجه التحديد.

أتت تلك المعلومات في ظل توترات اشتعلت أمس بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما اهتز وقف إطلاق النار الذي بدأ صباح أمس الثلاثاء. إذ أبدى ترامب امتعاضه من إسرائيل وإيران لخرقهما وقف النار الذي أعلنه سابقا وبشكل مفاجئ بعد وساطة قطرية
مواضيع ذات صلة
الأونروا: الخدمات الطبية بغزة تعاني نقصا حادا في الموارد وأكثر من 40% من الإمدادات الأساسية غير متوفرة
lebanon 24
25/06/2025 09:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا.. إسرائيل تعلن انتهاء الحرب ضد إيران
lebanon 24
25/06/2025 09:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أميركي: إسرائيل تواجه نقصا في الصواريخ الاعتراضية الدفاعية
lebanon 24
25/06/2025 09:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: الخطر لن ينتهي حتى مع انتهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
25/06/2025 09:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2025-06-25
01:55 | 2025-06-25
01:53 | 2025-06-25
01:16 | 2025-06-25
01:11 | 2025-06-25
01:08 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24