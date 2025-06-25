على الرغم من نفي ترامب: البرنامج النووي الإيراني تراجع شهرين فقط.. مصادر ترجح

Advertisement

نفى الرئيس الأميركي وفريقه، كافة التقارير التي أشارت إلى عدم تدمير الضربات الأميركية التي طالت 3 منشآت نووية إيرانية البرنامج ، الا ان مصدر مطلع أكد في المقابل أنه لم يتم على مخزونات اليورانيوم المخصب في .وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته لمناقشة أمور سرية، إن الضربات ربما أخرت البرنامج النووي الإيراني شهرا أو شهرين فقط، حسب ما نقلت وكالة .فيما كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن تقييما للمخابرات الأميركية خلص إلى أن الهجمات الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية مطلع الأسبوع، أخرت برنامج النووي بضعة أشهر فقط.وذكر اثنان من المصادر أن التقرير الأولي أعدته وكالة مخابرات الدفاع، ذراع المخابرات الرئيسية لوزارة الدفاع (البنتاغون) وواحدة من 18 وكالة مخابرات أميركية.خلاف كبيرفيما كشف أحد المصادر أن التقييم لم يكن مقبولا وأثار خلافا كبيرا.لاسيما أن هذا التقييم السري يتعارض مع تصريحات ومسؤولين أميركيين كبار، منهم بيت هيغسيث، إذ قالوا إن هجمات مطلع الأسبوع، التي استخدمت مزيجا من القنابل الخارقة للتحصينات والأسلحة التقليدية، قضت على أساس البرنامج النووي الإيراني.وقال إن الهجمات كانت ضرورية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، مضيفاً أن المواقع النووية المهمة "قُضي عليها تماما وبصورة كاملة".كما ذكر هيغسيث، يوم الأحد الماضي، أن الهجمات "محت" طموحات إيران النووية.في حين وصف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، تسريب هذا التقييم السري بالخيانة، داعيا إلى محاسبة المسربين. وقلل من أهمية التقارير التي أشارت إلى ضآلة أثر الضربات الأميركية على المنشآت الإيرانية، معتبراً أنها سخيفة.مهمة صعبةفي المقابل، رأى بعض الخبراء أنه من المتوقع أن يكون تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية في فوردو وأصفهان ونطنز مهمة صعبة، علماً أن وكالة المخابرات الدفاعية ليست الوكالة الوحيدة المكلفة بهذه المهمة، وفق رويترز.وفي السياق، أكد مسؤول أميركي أن لا تعرف مدى الضرر حتى الآن.(العربية)