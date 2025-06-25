بعد حرب الـ12 يوماً.. البرلمان الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الذرية

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وسط الانتقادات التي وجهتها على مدى الأيام السابقة إلى ، ومديرها العام ، وافق على وقف العمل مع الوكالة.فقد صدق البرلمان اليوم الأربعاء على مشروع قانون لتعليق التعاون مع ، وفق ما نقلت وكالة إيسنا.