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عربي-دولي

بعد حرب الـ12 يوماً.. البرلمان الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الذرية

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:00
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وسط الانتقادات التي وجهتها طهران على مدى الأيام السابقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام رافاييل غروسي، وافق البرلمان الإيراني على وقف العمل مع الوكالة.
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فقد صدق البرلمان اليوم الأربعاء على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، وفق ما نقلت وكالة إيسنا.
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