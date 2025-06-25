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عربي-دولي
وزير الدفاع الألماني: نعمل على إبقاء واشنطن منخرطة في دعم أوكرانيا
Lebanon 24
25-06-2025
|
04:08
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شدد
وزير الدفاع
الألماني
بوريس بيستوريوس
في تعليقات لشبكة إيه.آر.دي اليوم الأربعاء على أهمية
الولايات المتحدة
بوصفها شريكا في حل الصراع الدائر في
أوكرانيا
وقال إن الحلفاء يعملون على الحيلولة دون أن تفقد
واشنطن
اهتمامها بالمسألة.
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وقال
بيستوريوس
“إبقاء
الأميركيين
(…) في صفوفنا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا أمر مهم لأن هناك ما هو على المحك هنا أكثر من مجرد صراع إقليمي”.
وأضاف “نواصل العمل لضمان عدم انسحابهم.. سننتظر لنرى إن كنا سننجح”.
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