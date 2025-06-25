وزير الدفاع الألماني: نعمل على إبقاء واشنطن منخرطة في دعم أوكرانيا

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شدد الألماني في تعليقات لشبكة إيه‭.‬آر‭.‬دي اليوم الأربعاء على أهمية بوصفها شريكا في حل الصراع الدائر في وقال إن الحلفاء يعملون على الحيلولة دون أن تفقد اهتمامها بالمسألة.وقال “إبقاء (…) في صفوفنا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا أمر مهم لأن هناك ما هو على المحك هنا أكثر من مجرد صراع إقليمي”.‭‭ ‬‬وأضاف “نواصل العمل لضمان عدم انسحابهم.. سننتظر لنرى إن كنا سننجح”.