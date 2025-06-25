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عربي-دولي

وزير الدفاع الألماني: نعمل على إبقاء واشنطن منخرطة في دعم أوكرانيا

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:08
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شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في تعليقات لشبكة إيه‭.‬آر‭.‬دي اليوم الأربعاء على أهمية الولايات المتحدة بوصفها شريكا في حل الصراع الدائر في أوكرانيا وقال إن الحلفاء يعملون على الحيلولة دون أن تفقد واشنطن اهتمامها بالمسألة.
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وقال بيستوريوس “إبقاء الأميركيين (…) في صفوفنا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا أمر مهم لأن هناك ما هو على المحك هنا أكثر من مجرد صراع إقليمي”.

‭‭ ‬‬وأضاف “نواصل العمل لضمان عدم انسحابهم.. سننتظر لنرى إن كنا سننجح”.
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