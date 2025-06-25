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عملية نوعيّة.. هكذا قتل فلسطينيّ 7 جنود إسرائيليين!

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:51
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اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 7 من جنوده في عملية مركبة للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل 7 عسكريين من كتيبة الهندسة القتالية 605 الثلاثاء، في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "فشلنا في عمليات إنقاذ الجنود الذين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في خان يونس"، مضيفا أنه "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم وجع عائلات الجنود الذين قتلوا في الحادثة".

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ بأنه وفقاً للتحقيق الأولي في الحادثة الصعبة في خانيونس، اقترب مسلح فلسطيني من ناقلة الجنود المدرعة، وألصق بها عبوة ناسفة انفجرت وأدت إلى اشتعال النيران في الناقلة بالكامل.
 
وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه "تم استدعاء قوات إطفاء عسكرية، وبذلوا جهودا كبيرة لإخماد الحريق، كما جُلب إلى المكان جرافة عسكرية قامت بسكب الرمل على الناقلة، في محاولة لإخماد النيران، لكن كل محاولات الإطفاء باءت بالفشل".

وتابعت: "تقرر سحب الناقلة خارج غزة لمواصلة جهود الإطفاء، وتم سحبها أولا إلى شارع صلاح الدين في خانيونس، ومن هناك إلى خارج القطاع، بينما كان الجنود لا يزالون بداخلها وكانوا قد احترقوا بالكامل".


من جانبها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأغسرائيلية ما حدث في خانيونس بـ"الكارثة الكبرى"، مشيرة إلى أنَّ ناقلة الجند احترقت بالكامل ولقي جميع الجنود حتفهم، وهم الملازم ماتان شاي ياشينوفسكي، والرقيب رونال بن موشيه، والرقيب نيف رادي، والرقيب رونين شابيرو، والرقيب شاحار مانواف، والرقيب مايان باروخ بيرلشتاين، والرقيب ألون دافيدوف.


ولفتت إلى أن "الكارثة وقعت بعد أقل من نصف يوم على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع إيران". (عربي21)
 
 

 
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