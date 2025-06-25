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عربي-دولي

"يديعوت أحرونوت": إيران تشنّ حملة ضدّ عملاء "الموساد"

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نشرت تقريراً سلطت فيه الضوء على الحملة التي شنّتها السلطات الإيرانية لإلقاء القبض على عملاء جهاز "الموساد" الإسرائيلي في البلاد.
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وقالت إنه بعد نحو 24 ساعة من بدء وقف إطلاق النار وانتهاء "حرب الأيام الاثني عشر"، أعلنت إيران صباح اليوم الأربعاء أن عدد المعتقلين المشتبه بتعاونهم مع إسرائيل، وبخاصة مع جهاز استخباراتها "الموساد"، بلغ 700 شخص.

ومع اندلاع الحرب، وفي ظل التوثيقات التي نشرها الموساد من داخل الأراضي الإيرانية، أطلقت إيران حملة مضادة تستهدف الأنشطة الإسرائيلية التي أسفرت عن جمع معلومات استخباراتية واسعة، واغتيال عدد كبير من كبار قادة الجيش الإيراني والحرس الثوري، إلى جانب علماء نوويين.

وفي الأيام الأخيرة، أكدت إيران أنها ستسرّع الإجراءات القضائية ضدّ المتعاونين مع إسرائيل، في ظلّ الحرب التي ألحقت بها خسائر فادحة، طالت حتى قمة القيادة الأمنية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام في إيران قبل يومين، فقد تم اكتشاف أكثر من عشرة آلاف طائرة مسيّرة استخدمت من قبل عملاء إسرائيل في عمليات تجسس وتخريب منذ بداية الحرب.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جهاز الموساد كان قد هرب مئات الطائرات المسيّرة إلى إيران قبل بدء الضربة الأولى، وذلك على مدى أشهر، عبر حقائب سفر، وشاحنات، وصهاريج، إلى جانب شحنات إضافية من الذخائر.

وقد تم تهريب هذه الطائرات عبر قنوات تجارية، وجمعها عملاء ميدانيون وزعوها على فرق شاركت في الهجمات. ووفقا للتقارير، قامت إسرائيل بتدريب قادة هذه الفرق في دولة ثالثة، ثم تولى هؤلاء تدريب الفرق الميدانية داخل إيران. (روسيا اليوم)
 
 
 
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