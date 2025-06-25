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عربي-دولي

بيسكوف: قرار إيران قطع تعاونها مع الوكالة الذرية أمر مفهوم

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:59
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أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قرار طهران قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "في ضوء تقاعس" المنظمة الدولية خلال الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أمر مفهوم.
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وقال بيسكوف لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء: "بطبيعة الحال مثل هذا القرار هو نتيجة مباشرة للهجوم غير المبرر الذي وقع ونتيجة مباشرة للضربات على المنشآت النووية والتي لم يسبق لها مثيل أبداً".
 
كما أضاف أن انهيار العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يثير قلقاً بالغاً في روسيا، مؤكداً: "لا شك أن هذا الوضع يثير القلق". (العربية) 
 
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