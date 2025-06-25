بيسكوف: قرار إيران قطع تعاونها مع الوكالة الذرية أمر مفهوم

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وقال بيسكوف لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء: "بطبيعة الحال مثل هذا القرار هو نتيجة مباشرة للهجوم غير المبرر الذي وقع ونتيجة مباشرة للضربات على المنشآت النووية والتي لم يسبق لها مثيل أبداً". أعلن الناطق باسم ، ، أن قرار قطع التعاون مع "في ضوء تقاعس" المنظمة الدولية خلال الضربات الأميركية على المنشآت النووية أمر مفهوم.وقال بيسكوف لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء: "بطبيعة الحال مثل هذا القرار هو نتيجة مباشرة للهجوم غير المبرر الذي وقع ونتيجة مباشرة للضربات على المنشآت النووية والتي لم يسبق لها مثيل أبداً".

كما أضاف أن انهيار العلاقات بين الذرية وإيران يثير قلقاً بالغاً في ، مؤكداً: "لا شك أن هذا الوضع يثير القلق". (العربية)