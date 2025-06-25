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صحة

إكتشاف فيروسين خطيرين في الخفافيش

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:17
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اكتشف علماء الأحياء الجزيئية الصينيون، 24 فيروسا غير معروف سابقا في أجسام الخفافيش التي تعيش في مقاطعة يونان جنوب الصين، وتم تحديد فيروسين يشبهان العوامل المسببة لحمى هيندرا ونيباه.
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وتشير المجلة العلمية PLoS Pathogens إلى أن هذه العوامل الممرضة يمكن أن تسبب تفشي عدوى حيوانية المنشأ جديدة عند اتصال الخفافيش بالبشر.

ويقول الباحثون: "حللنا مجموعة من العوامل الممرضة الموجودة في كلى الخفافيش التي تعيش في أراضي مقاطعة يونان بالقرب من بساتين القرى وفي الكهوف المجاورة. وخلال هذا التحليل، حددنا عاملين ممرضين في آن واحد، قريبين جدا من فيروسي هيندرا ونيباه، اللذين قد يؤدي اختراقهما لمجموعات الحيوانات الأليفة أو البشر إلى عواقب وخيمة".

وقد درس العلماء كليتي 142 خفاشا من عشرة أنواع من خمس مناطق في يونان. وباستخدام طرق تسلسل الحمض النووي العالية الإنتاجية، اكتشف العلماء أن 24 منها لم تكن معروفة من قبل للعلم، وكذلك نوعين من البكتيريا أحدهما لم يكن معروفا في السابق ونوعا جديدا من الكائنات البسيطة، البروتوزوا - كلوسيلا يونانينسيس.

وأثار اهتمام العلماء بصورة خاصة فيروسان جديدان من جنس فيروس "هينيبا"، وهو الفيروس عينه الذي يشمل فيروسات "نيباه" و"هندرا"، المعروفين بارتفاع معدل الوفيات بين البشر.
 
وقد عثر على الفيروسات المكتشفة في الخفافيش الآكلة للفاكهة التي تعيش بالقرب من البساتين، بالقرب من المستوطنات البشرية، لأن الفيروسات من هذا النوع يمكن أن تنتقل عن طريق البول، لذلك يحذر الباحثون من خطر الإصابة بالعدوى من خلال الفاكهة الملوثة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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