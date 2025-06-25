حماس: تكثيف الاتصالات مع الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة

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أكد مسؤول في ، الأربعاء، أن الاتصالات بين الوسطاء والحركة تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، متّهما بـ"مواصلة التلكؤ".وقال لرئيس حركة حماس طاهر النونو، إن "اتصالاتنا مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لم تتوقف وتكثفت في الساعات الأخيرة. حماس ترحب بأي جهود صادقة لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً " ما زال يواصل التلكؤ"، حسب قوله.كما شدد على أن الحركة تريد اتفاقا "على قاعدة صفقة شاملة تحقق وقفا دائما للحرب، والانسحاب العسكري الكامل من ، وإدخال المساعدات وصفقة تبادل أسرى"، وفق ما نقلته "فرانس برس". (العربية)