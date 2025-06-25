بعد فصلها من عملها... هذا ما تقرّر بشأن الصحافيّة أنطوانيت لطوف

أصدرت المحكمة الفيدراليّة حكماً لصالح الصحافية اللبنانيّة - الأستراليّة ، بعد فصلها من عملها في "ABC"، بسبب منشورات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي دعماً لفلسطين.

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وبحسب وكالة " "، قضت المحكمة خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، بتعويض بمبلغ 70 ألف ، معتبرةً أن قرار فصلها من الإذاعة في كانون الاول 2023 يشكّل انتهاكاً لقانون العمل، ولا سيما أن السبب يعود إلى آرائها المناهضة لإسرائيل. (ارم نيوز)