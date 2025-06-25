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عربي-دولي

بعد فصلها من عملها... هذا ما تقرّر بشأن الصحافيّة أنطوانيت لطوف

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:57
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أصدرت المحكمة الفيدراليّة الأسترالية حكماً لصالح الصحافية اللبنانيّة - الأستراليّة أنطوانيت لطوف، بعد فصلها من عملها في هيئة الإذاعة الأسترالية "ABC"، بسبب منشورات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي دعماً لفلسطين.
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وبحسب وكالة "الأناضول"، قضت المحكمة خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، بتعويض لطوف بمبلغ 70 ألف دولار أسترالي، معتبرةً أن قرار فصلها من الإذاعة في كانون الاول 2023 يشكّل انتهاكاً لقانون العمل، ولا سيما أن السبب يعود إلى آرائها المناهضة لإسرائيل. (ارم نيوز)
 
 
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