الناتو: روسيا تهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي

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تعهد أعضاء الأربعاء، بزيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى ما مجموعه 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.وأكدوا مجددا على التزامهم بالدفاع الجماعي قائلين إن "الهجوم على عضو هو هجوم على الجميع".وفي الإعلان الصادر عن قمتهم في ، قال قادة حلف إن التعهد الدفاعي سيتألف من استثمارات لا تقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في متطلبات الدفاع الأساسية.كذلك تعهدوا أيضا بإنفاق ما يصل إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المتعلقة بالأمن مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز الصناعية الدفاعية للحلف.وقال إن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة "التهديدات الأمنية الهائلة"، مشيرين على وجه الخصوص إلى "التهديد طويل الأمد الذي تشكله على الأمن والتهديد المستمر للإرهاب".(العربية)