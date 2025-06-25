Advertisement

عربي-دولي

الناتو: روسيا تهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:52
A-
A+

Doc-P-1382501-638864636945782185.jpg
Doc-P-1382501-638864636945782185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي الأربعاء، بزيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى ما مجموعه 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
Advertisement

وأكدوا مجددا على التزامهم بالدفاع الجماعي قائلين إن "الهجوم على عضو هو هجوم على الجميع".

وفي الإعلان الصادر عن قمتهم في لاهاي، قال قادة حلف شمال الأطلسي إن التعهد الدفاعي سيتألف من استثمارات لا تقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في متطلبات الدفاع الأساسية.

كذلك تعهدوا أيضا بإنفاق ما يصل إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المتعلقة بالأمن مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف.

وقال القادة إن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة "التهديدات الأمنية الهائلة"، مشيرين على وجه الخصوص إلى "التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي والتهديد المستمر للإرهاب".
(العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي يواصل عسكرة المنطقة وتوسع الناتو شرقا تهديد لأمن بلادنا
lebanon 24
25/06/2025 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: خطة الإنفاق الجديدة ستكون على رأس جدول أعمال حلف شمال الأطلسي اليوم
lebanon 24
25/06/2025 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ستاتيكو طويل الامدّ
lebanon 24
25/06/2025 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: ينتابني شعور جيد جيدا بشأن حل طويل الأمد في غزة يتمثل بوقف مؤقت لإطلاق النار
lebanon 24
25/06/2025 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-06-25
12:43 | 2025-06-25
12:41 | 2025-06-25
12:26 | 2025-06-25
12:15 | 2025-06-25
12:00 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24