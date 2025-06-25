عباس: مستعدون للعمل مع ترامب للتوصل إلى سلام شامل

Advertisement

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لجهود الرئيس الأميركي في وقف إطلاق النار بين وإسرائيل.واعتبر الرئيس الفلسطيني أن هذه الخطوة ضرورية ومهمة "لنزع فتيل الأزمات التي يعاني منها العالم، ما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار منطقتنا".وأشاد عباس في رسالة بعث بها إلى ، بما وصفه بـ"المواقف الداعمة لوقف الحرب على "، مؤكدا أن هذه التحركات تصب في إطار الدفع نحو تهدئة شاملة، وتعزز فرص التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.وجدد الرئيس الفلسطيني في رسالته،"استعداده للتعاون الوثيق مع إدارة إلى جانب والدولية المعنية من أجل استئناف مفاوضات السلام على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال".وأكد عباس على أهمية بلورة "إطار زمني واضح وملزم للعملية السياسية مع التشديد على أن السلام العادل والدائم يجب أن يضمن الأمن لجميع الأطراف، بما يشمل والإسرائيليين على حد سواء".وأبدى الرئيس الفلسطيني انفتاحه على العمل المشترك مع ودول عربية وإسلامية أخرى إلى جانب الشركاء والدوليين، لدعم ما وصفه بـ"وعد السلام" والدفع نحو منطقة تنعم بالاستقرار والازدهار.واختتم الرئيس الفلسطيني رسالته بالتعبير عن ثقته بقدرة التحركات الدولية الحالية على تحقيق اختراق فعلي في مسار السلام، ينهي عقودا من النزاع. (روسيا اليوم)