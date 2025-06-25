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عربي-دولي

بالأرقام.. إسرائيل تكشف الحصيلة الكاملة لخسائر الحرب مع إيران

Lebanon 24
25-06-2025 | 13:05
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كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الحرب الأخيرة مع إيران، ووصفتها مصادر عبرية بأنها "من أكبر التحديات الصحية التي تواجه البلاد منذ سنوات".
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وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين بلغ 3345 شخصاً، فيما شُرّد أكثر من 11 ألف إسرائيلي نتيجة الأضرار المباشرة، وتم إيواؤهم في 97 مركز استقبال موزعة في مختلف المناطق.

كما سجلت خطوط الدعم النفسي نحو 19 ألف طلب مساعدة خلال أيام الحرب، في وقت استقبلت فيه المستشفيات آلاف الجرحى في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمّت إعادة 650 من أفراد الطواقم الطبية إلى إسرائيل عبر رحلات إجلاء خاصة، على أن تصل غداً دفعة إضافية تضم 180 طبيباً من الخارج.

وفي إطار الاستعدادات، أُضيف أكثر من ألف سرير إلى المستشفيات، بعضها في مواقف سيارات تحت الأرض جرى تجهيزها كوحدات طبية محصّنة تحسباً لهجمات إضافية.

وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الصحة تخصيص مليار شيكل لإعادة تأهيل مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب مع إيران.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت مقتل 29 شخصاً في الهجوم الإيراني الذي شكّل تصعيداً غير مسبوق في المنطقة. (روسيا اليوم)
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