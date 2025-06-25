بالأرقام.. إسرائيل تكشف الحصيلة الكاملة لخسائر الحرب مع إيران

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كشفت اليوم الأربعاء، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الحرب الأخيرة مع ، ووصفتها مصادر عبرية بأنها "من أكبر التحديات الصحية التي تواجه البلاد منذ سنوات".وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين بلغ 3345 شخصاً، فيما شُرّد أكثر من 11 ألف إسرائيلي نتيجة الأضرار المباشرة، وتم إيواؤهم في 97 موزعة في مختلف المناطق.كما سجلت خطوط الدعم النفسي نحو 19 ألف طلب مساعدة خلال أيام الحرب، في وقت استقبلت فيه المستشفيات آلاف الجرحى في مختلف أنحاء البلاد.وأشارت الوزارة إلى أنه تمّت إعادة 650 من أفراد الطواقم الطبية إلى عبر رحلات إجلاء خاصة، على أن تصل غداً دفعة إضافية تضم 180 طبيباً من الخارج.وفي إطار الاستعدادات، أُضيف أكثر من ألف سرير إلى المستشفيات، بعضها في مواقف سيارات تحت الأرض جرى تجهيزها كوحدات طبية محصّنة تحسباً لهجمات إضافية.وفي خطوة لافتة، أعلنت تخصيص مليار شيكل لإعادة تأهيل مستشفى "سوروكا" في ، الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب مع إيران.يُذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت مقتل 29 شخصاً في الهجوم الذي شكّل تصعيداً غير مسبوق في المنطقة. (روسيا اليوم)