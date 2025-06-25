أجهزة المخابرات تتساقط في قبضة طهران.. الموساد وCIA تحت المجهر

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أعلنت اكتشاف وتحديد هوية واستهداف وتدمير شبكات من الجواسيس والعملاء المرتبطين بأجهزة تجسس أجنبية، وفي مقدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والموساد ، وجهاز المخابرات الخارجية (MI6).وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أنها تخوض "معركة شرسة" مع الأعداء في "الطبقات الخفية من جبهة القتال" على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، معتمدة على شبكات واسعة لجمع المعلومات الاستراتيجية والسرية للغاية.وأضاف البيان أن هذا التحرك جاء عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل حيّز التنفيذ، موضحاً أنه تم اكتشاف متسللين وعملاء ومرتزقة مهمين تابعين للاستخبارات الأجنبية، لا سيما ضباط من والـCIA والـMI6، مشيرة إلى نيتها كشف بعض تفاصيل هذه العمليات خلال الأيام المقبلة، وفقاً للظروف الأمنية.وأوضحت الوزارة أنها أعدّت التقديرات اللازمة استناداً إلى سلوك ، خاصة ، إلى جانب تطورات المفاوضات النووية غير المباشرة والتحركات الاستخباراتية المعادية. (روسيا اليوم)