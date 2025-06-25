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عربي-دولي

أجهزة المخابرات تتساقط في قبضة طهران.. الموساد وCIA تحت المجهر

Lebanon 24
25-06-2025 | 16:01
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اكتشاف وتحديد هوية واستهداف وتدمير شبكات من الجواسيس والعملاء المرتبطين بأجهزة تجسس أجنبية، وفي مقدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والموساد الإسرائيلي، وجهاز المخابرات الخارجية البريطاني (MI6).
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وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أنها تخوض "معركة شرسة" مع الأعداء في "الطبقات الخفية من جبهة القتال" على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، معتمدة على شبكات واسعة لجمع المعلومات الاستراتيجية والسرية للغاية.

وأضاف البيان أن هذا التحرك جاء عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ، موضحاً أنه تم اكتشاف متسللين وعملاء ومرتزقة مهمين تابعين للاستخبارات الأجنبية، لا سيما ضباط من الموساد والـCIA والـMI6، مشيرة إلى نيتها كشف بعض تفاصيل هذه العمليات خلال الأيام المقبلة، وفقاً للظروف الأمنية.

وأوضحت الوزارة أنها أعدّت التقديرات اللازمة استناداً إلى سلوك الإدارة الأميركية، خاصة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب تطورات المفاوضات النووية غير المباشرة والتحركات الاستخباراتية المعادية. (روسيا اليوم)
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