تسود أجواء من الخلاف بين والولايات المتحدة بشأن 36 مقاتلة من طراز "إف 35 إيه".

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وذكرت التقارير أن سويسرا ترغب في شرائها من شركة "لوكهيد مارتن"، مما زاد من التوترات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.





وذكرت الحكومة ، الأربعاء، أنه تم تحديد سعر في صفقة الشراء، لكن المسؤولين قالوا إن هذا "سوء فهم"، وأن الطائرات قيمتها ستكون أكبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء " "، الأربعاء.



هيئة التسلح الوطنية السويسرية أورس لوهر للصحفيين في برن: "العقد يظل عقداً حسبما نعتقد، لكننا نواجه واقعا مختلفا فيما يتعلق بشراء طائرات إف 35 إيه".

وذكر أنَّ سويسرا تواجه تكاليف إضافية تبلغ 1.3 مليار دولار، رغم وجود سعر محدد.

ومقاتلات "إف 35 إيه" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، نسخة من مقاتلات "إف 35 بي"، لكنها تتميز عن الأخيرة بقدرتها على حمل رؤوس نووية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية. (سكاي نيوز عربية)