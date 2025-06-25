"مثل الكلبة".. ترامب يدعو لطرد صحافية بسبب تغطية الضربات النووية بإيران

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دعا الرئيس الأميركي إلى طرد الصحفية ناتاشا برتراند من شبكة "CNN"، بسبب تغطيتها المتعلقة بحجم الدمار الذي طال المنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.وقال في منشور عبر منصة "Truth Social": "يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN، فهي تروج لأخبار زائفة منذ ثلاثة أيام"، مضيفاً: "ينبغي توبيخها فوراً ثم طردها مثل الكلبة"، وفق تعبيره، متهماً إياها بتقديم معلومات مضللة حول حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الإيرانية، في محاولة برأيه "للتقليل من شأن الطيارين الأمريكيين وتشويه سمعتهم"، مؤكداً أنهم "قاموا بعمل رائع".وكانت القوات شنت، فجر 13 حزيران، عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالبرنامج ، في العاصمة ومناطق أخرى، وأسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين، بينهم رئيس أركان الجيش وقائد في الحرس الثوري، إضافة إلى عدد من العلماء النوويين.وفي السياق، ذكرت صحيفة " تايمز" أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بأن تحتفظ بمنشآت صغيرة وسرية لتخصيب اليورانيوم، ما يمكنها من مواصلة تطوير برنامجها النووي حتى في حال استهداف منشآتها الكبرى.يشار إلى أن ترامب كان قد أعلن مساء الاثنين عن التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد 12 يوماً من التصعيد العسكري المتبادل، الذي بدأته في 13 حزيران الجاري. (روسيا اليوم)