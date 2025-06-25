Advertisement

عربي-دولي

"مثل الكلبة".. ترامب يدعو لطرد صحافية بسبب تغطية الضربات النووية بإيران

Lebanon 24
25-06-2025 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1382697-638864913467567413.jpg
Doc-P-1382697-638864913467567413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طرد الصحفية ناتاشا برتراند من شبكة "CNN"، بسبب تغطيتها المتعلقة بحجم الدمار الذي طال المنشآت النووية الإيرانية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.
Advertisement

وقال ترامب في منشور عبر منصة "Truth Social": "يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN، فهي تروج لأخبار زائفة منذ ثلاثة أيام"، مضيفاً: "ينبغي توبيخها فوراً ثم طردها مثل الكلبة"، وفق تعبيره، متهماً إياها بتقديم معلومات مضللة حول حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الإيرانية، في محاولة برأيه "للتقليل من شأن الطيارين الأمريكيين وتشويه سمعتهم"، مؤكداً أنهم "قاموا بعمل رائع".

وكانت القوات الإسرائيلية شنت، فجر 13 حزيران، عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في العاصمة طهران ومناطق أخرى، وأسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بينهم رئيس أركان الجيش وقائد في الحرس الثوري، إضافة إلى عدد من العلماء النوويين.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بأن إيران تحتفظ بمنشآت صغيرة وسرية لتخصيب اليورانيوم، ما يمكنها من مواصلة تطوير برنامجها النووي حتى في حال استهداف منشآتها الكبرى.

يشار إلى أن ترامب كان قد أعلن مساء الاثنين عن التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد 12 يوماً من التصعيد العسكري المتبادل، الذي بدأته تل أبيب في 13 حزيران الجاري. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"اخرج من هنا".. ترامب يوبخ ويطرد صحافيا بسبب "طائرة قطر" (فيديو)
lebanon 24
26/06/2025 01:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: المنشآت النووية تضرّرت بشدّة بسبب الضربات الأميركية
lebanon 24
26/06/2025 01:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل حول الأضرار والقدرة النووية لإيران بعد الضربة الأميركية
lebanon 24
26/06/2025 01:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي يدعو للتعامل مع الإخوان مثل "الإرهاب والمخدرات"
lebanon 24
26/06/2025 01:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-06-25
16:54 | 2025-06-25
16:42 | 2025-06-25
16:30 | 2025-06-25
16:20 | 2025-06-25
16:02 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24