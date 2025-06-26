جريمة مروّعة خلال احتفال ديني.. 12 شخصا لقوا حتفهم

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قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم مراهق، في فجر الخميس، إثر إطلاق نار خلال احتفال ديني بولاية غواناخواتو المكسيكية. ويجري التحقيق لتحديد هوية مطلق النار والدافع وراء الهجوم.وفقًا للتقارير، وقع إطلاق النار الجماعي في مدينة إيرابواتو بولاية غواناخواتو، أثناء احتفال الناس بميلاد . وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت أشخاصًا في الشارع يحاولون الهرب بعد سماع طلقات نارية.وقال رودولفو سيرفانتس، المسؤول في إيرابواتو، في يوم الأربعاء، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 12، ومن بين القتلى قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا. وذكرت أن نحو 20 آخرين أصيبوا.