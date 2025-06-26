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عربي-دولي

جريمة مروّعة خلال احتفال ديني.. 12 شخصا لقوا حتفهم

Lebanon 24
26-06-2025 | 00:47
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قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم مراهق، في المكسيك فجر الخميس، إثر إطلاق نار خلال احتفال ديني بولاية غواناخواتو المكسيكية. ويجري التحقيق لتحديد هوية مطلق النار والدافع وراء الهجوم.
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وفقًا للتقارير، وقع إطلاق النار الجماعي في مدينة إيرابواتو بولاية غواناخواتو، أثناء احتفال الناس بميلاد القديس يوحنا المعمدان. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت أشخاصًا  في الشارع يحاولون الهرب بعد سماع طلقات نارية.

وقال رودولفو غوميز سيرفانتس، المسؤول في إيرابواتو، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 12، ومن بين القتلى قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا. وذكرت رويترز أن نحو 20 آخرين أصيبوا.
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