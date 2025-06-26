Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف: متفائل بالتوصل لاتفاق سلام شامل مع إيران

Lebanon 24
26-06-2025 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1382803-638865213131039322.jpg
Doc-P-1382803-638865213131039322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع طهران.
Advertisement
وأوضح لشبكة سي.إن.بي.سي اليوم الأربعاء أن أنشطة إيران في التخصيب والتسلح النووي من الخطوط الحمراء للولايات المتحدة.


كما أضاف "لا يمكننا السماح بتسلح إيران (نوويا)... سيزعزع ذلك استقرار المنطقة بأكملها. سيحتاج الجميع حينها إلى قنبلة نووية، وهذا ببساطة أمر لا يمكننا قبوله".

ضرب مواقع عسكرية ونووية
وعلى مدة 12 يوماً، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين الجانبين، حيث ضربت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية ومنصات إطلاق صواريخ، فضلا عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين أيضاً.

في حين أطلقت إيران سلسلة هجمات صاروخية وعبر المسيرات نحو مناطق إسرائيلية عدة.
فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.

لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة
ويتكوف: متفائل بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران
lebanon 24
26/06/2025 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: من الممكن التوصل لاتفاق مع إيران قبل التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
26/06/2025 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": البيت الأبيض متفائل بإمكانية نجاح مبادرة ويتكوف الجديدة في سد فجوات بين إسرائيل
lebanon 24
26/06/2025 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس: مستعدون للعمل مع ترامب للتوصل إلى سلام شامل
lebanon 24
26/06/2025 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:01 | 2025-06-26
10:00 | 2025-06-26
09:30 | 2025-06-26
09:28 | 2025-06-26
09:08 | 2025-06-26
09:00 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24