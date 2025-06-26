ويتكوف: متفائل بالتوصل لاتفاق سلام شامل مع إيران

عبّر مبعوث الرئيس الأميركي إلى عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع .

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وأوضح لشبكة سي.إن.بي.سي اليوم الأربعاء أن أنشطة في التخصيب والتسلح من الخطوط الحمراء للولايات المتحدة.





كما أضاف "لا يمكننا السماح بتسلح إيران (نوويا)... سيزعزع ذلك استقرار المنطقة بأكملها. سيحتاج الجميع حينها إلى قنبلة نووية، وهذا ببساطة أمر لا يمكننا قبوله".



ضرب مواقع عسكرية ونووية

وعلى مدة 12 يوماً، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين الجانبين، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية ومنصات إطلاق صواريخ، فضلا عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين أيضاً.



في حين أطلقت إيران سلسلة هجمات صاروخية وعبر المسيرات نحو مناطق إسرائيلية عدة.

فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.



لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار.