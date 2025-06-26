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اتفاق بين أوكرانيا ومجلس أوروبا لإنشاء محكمة تقاضي المسؤولين الروس

Lebanon 24
26-06-2025 | 01:23
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وقعت أوكرانيا ومجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان اتفاقا يشكل حجر الأساس لإنشاء محكمة خاصة تهدف إلى محاكمة كبار المسؤولين الروس بتهمة ارتكاب جريمة العدوان على أوكرانيا.
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ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه الاتفاق بمقر المجلس في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع “هذه خطوة بالغة الأهمية حقا. يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق وهذا يشمل روسيا. نحن الآن نعزز العمل القانوني بطريقة جادة”.

وأضاف “ما زال الطريق طويلا أمامنا. واتفاق اليوم ليس إلا البداية. علينا اتخاذ خطوات حقيقية حتى ينجح. وسيتطلب الأمر تعاونا سياسيا وقانونيا وثيقا للتأكد من أن كل مجرم حرب روسي سيواجه العدالة، بما في ذلك (الرئيس فلاديمير) بوتين”.

طالبت أوكرانيا بإنشاء مثل هذه المحكمة منذ الغزو الروسي في شباط 2022، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف من جرائم الحرب، كما تعتزم محاكمة الروس على تنظيم الغزو.

ووافق مجلس أوروبا المكون من 46 عضوا، والذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، على المحكمة في أيار، قائلا إن الهدف منها هو أن تكون مكملة للمحكمة الجنائية الدولية وتسد الثغرات القانونية في الملاحقات القضائية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين، تتهمه بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.
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