اتفاق بين أوكرانيا ومجلس أوروبا لإنشاء محكمة تقاضي المسؤولين الروس

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وقعت ومجلس المعني بحقوق الإنسان اتفاقا يشكل حجر الأساس لإنشاء محكمة خاصة تهدف إلى محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جريمة العدوان على أوكرانيا.ووقع الرئيس الأوكراني والأمين العام لمجلس أوروبا بيرسيه الاتفاق بمقر المجلس في مدينة ستراسبورج .وقال خلال مراسم التوقيع “هذه خطوة بالغة الأهمية حقا. يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق وهذا يشمل . نحن الآن نعزز العمل القانوني بطريقة جادة”.وأضاف “ما زال الطريق طويلا أمامنا. واتفاق اليوم ليس إلا البداية. علينا اتخاذ خطوات حقيقية حتى ينجح. وسيتطلب الأمر تعاونا سياسيا وقانونيا وثيقا للتأكد من أن كل مجرم حرب روسي سيواجه العدالة، بما في ذلك (الرئيس فلاديمير) بوتين”.طالبت أوكرانيا بإنشاء مثل هذه المحكمة منذ الروسي في شباط 2022، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف من جرائم الحرب، كما تعتزم محاكمة الروس على تنظيم الغزو.ووافق مجلس أوروبا المكون من 46 عضوا، والذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، على المحكمة في أيار، قائلا إن الهدف منها هو أن تكون مكملة للمحكمة وتسد الثغرات القانونية في الملاحقات القضائية.وكانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق ، تتهمه بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.