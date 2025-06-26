بالفيديو.. فيضانات عنيفة تضرب الصين

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قالت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين إن الفيضانات في دفعت أكثر من 80 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، بعد أن أجبر انهيار جسر على القيام بعملية إنقاذ دراماتيكية لسائق شاحنة كان معلقا على الحافة.وتشهد الصين صيفًا من الطقس المتطرف، حيث تضرب موجات الحر مساحات واسعة من البلاد بينما تضرب العواصف الممطرة مناطق أخرى.ويقول العلماء إن تغير المناخ، الذي يتفاقم بسبب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، يجعل مثل هذه الجوية المتطرفة أكثر تكرارا وأكثر شدة.وذكرت (شينخوا) أن نحو 80.900 شخص تم إجلاؤهم بحلول ظهر يوم 24 حزيران في بجنوب غرب البلاد.وقال شيونغ شين، أحد أعضاء فريق الإنقاذ الذي كان في مقاطعة رونغجيانغ لوكالة فرانس برس: "الأمر سيئ للغاية هذه المرة"، واصفا الفيضانات بأنها "حدث يحدث مرة واحدة كل 50 عاما".وأظهرت صور شاركها شيونغ مع صفًا من المتاجر في الطابق الأول من مبنى مغمور بالمياه، مع سكان يطلون من نوافذ الطابق الثاني.بالتوازي، لقي ستة أشخاص مصرعهم نتيجة الفيضانات الشديدة التي اجتاحت محافظة رونغجيانغ، وفقا لما أعلنته سلطات مكافحة الفيضانات المحلية.