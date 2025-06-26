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عربي-دولي

بالفيديو.. فيضانات عنيفة تضرب الصين

Lebanon 24
26-06-2025 | 01:41
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قالت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين إن الفيضانات في جنوب غرب الصين دفعت أكثر من 80 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، بعد أن أجبر انهيار جسر على القيام بعملية إنقاذ دراماتيكية لسائق شاحنة كان معلقا على الحافة.
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وتشهد الصين صيفًا من الطقس المتطرف، حيث تضرب موجات الحر مساحات واسعة من البلاد بينما تضرب العواصف الممطرة مناطق أخرى.
Over 80,000 people flee severe flooding in southwest China - CNA

ويقول العلماء إن تغير المناخ، الذي يتفاقم بسبب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، يجعل مثل هذه الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تكرارا وأكثر شدة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن نحو 80.900 شخص تم إجلاؤهم بحلول ظهر يوم 24 حزيران في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد.

وقال شيونغ شين، أحد أعضاء فريق الإنقاذ الذي كان في مقاطعة رونغجيانغ  لوكالة فرانس برس: "الأمر سيئ للغاية هذه المرة"، واصفا الفيضانات بأنها "حدث يحدث مرة واحدة كل 50 عاما".


وأظهرت صور شاركها شيونغ مع وكالة فرانس برس صفًا من المتاجر في الطابق الأول من مبنى مغمور بالمياه، مع سكان يطلون من نوافذ الطابق الثاني.

بالتوازي، لقي ستة أشخاص مصرعهم نتيجة الفيضانات الشديدة التي اجتاحت محافظة رونغجيانغ، وفقا لما أعلنته سلطات مكافحة الفيضانات المحلية.


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