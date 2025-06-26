دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.. السلطات الأميركية تعتقل 17 إيرانياً

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ألقت السلطات الأميركية القبض على 17 مواطنًا إيرانيًا منذ الماضي. وتأتي هذه الاعتقالات في سياق تحذيرات من وكالات إنفاذ القانون بشأن تصاعد التهديدات في البلاد بحسب " " الأميركية.ومن بين المعتقلين، أُلقي القبض صيادي تختكار في يوم الثلاثاء، بتهمة انتهاك شروط الإشراف عليه. وكان صيادي تختكار قد أدين سابقًا بجرائم خطيرة تشمل المساعدة والتحريض على توزيع الهيروين والترهيب، بحسب التقرير.كما ألقت السلطات القبض على بور (45 عامًا) في بالتيمور يوم الاثنين. وكان قد أدين في السابق بالاعتداء باستخدام سلاح خطير وبالعنف المنزلي والمطاردة، وقضى فترات بالسجن لهذه الجرائم.وفي شيكاغو، أُلقي القبض على كافه عابدي (45 عامًا) يوم الاثنين لانتهاكه قوانين الهجرة والجنسية، علمًا أنه أدين سابقًا ببيع الكوكايين في عام 2001، وفقا لـ" نيوز".وشملت الاعتقالات أيضًا أريش رستامي، المدان بجرائم جنسية سابقة، وعبد المحمد زاده الذي احتجزته سلطات الهجرة يوم الاثنين. وكان راغب زاده مطلوبًا للترحيل منذ عام 2005، وواجه تاريخًا من الاعتقالات بتهم العنف المنزلي وانتهاك شروط المراقبة. ورغم أمر الترحيل، لم يتمكن من العودة إلى عام 2006 بسبب عدم توفر الأوراق اللازمة، وأُفرج عنه ثم اعتُقل مرة أخرى عام 2007 لانتهاك المراقبة، بحسب السلطات الأميركية.وفي تكساس، ألقت السلطات الفيدرالية القبض على سهند يوسف نصربادي يوم الاثنين، الذي أدين عام 2013 بالاعتداء الجنسي على طفلة وطُلب منه مغادرة .