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عربي-دولي

دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.. السلطات الأميركية تعتقل 17 إيرانياً

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:21
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ألقت السلطات الأميركية القبض على 17 مواطنًا إيرانيًا منذ يوم الأحد الماضي. وتأتي هذه الاعتقالات في سياق تحذيرات من وكالات إنفاذ القانون بشأن تصاعد التهديدات الإيرانية في البلاد بحسب "فوكس نيوز" الأميركية.
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ومن بين المعتقلين، أُلقي القبض على حميد صيادي تختكار في تكساس يوم الثلاثاء، بتهمة انتهاك شروط الإشراف عليه. وكان صيادي تختكار قد أدين سابقًا بجرائم خطيرة تشمل المساعدة والتحريض على توزيع الهيروين والترهيب، بحسب التقرير.

كما ألقت السلطات القبض على محمد حسن بور (45 عامًا) في بالتيمور يوم الاثنين. وكان قد أدين في السابق بالاعتداء باستخدام سلاح خطير وبالعنف المنزلي والمطاردة، وقضى فترات بالسجن لهذه الجرائم.

وفي شيكاغو، أُلقي القبض على كافه عابدي (45 عامًا) يوم الاثنين لانتهاكه قوانين الهجرة والجنسية، علمًا أنه أدين سابقًا ببيع الكوكايين في عام 2001، وفقا لـ"فوكس نيوز".

وشملت الاعتقالات أيضًا أريش رستامي، المدان بجرائم جنسية سابقة، وعبد المحمد راغب زاده الذي احتجزته سلطات الهجرة يوم الاثنين. وكان راغب زاده مطلوبًا للترحيل منذ عام 2005، وواجه تاريخًا من الاعتقالات بتهم العنف المنزلي وانتهاك شروط المراقبة. ورغم أمر الترحيل، لم يتمكن من العودة إلى إيران عام 2006 بسبب عدم توفر الأوراق اللازمة، وأُفرج عنه ثم اعتُقل مرة أخرى عام 2007 لانتهاك المراقبة، بحسب السلطات الأميركية.

وفي تكساس، ألقت السلطات الفيدرالية القبض على سهند يوسف نصربادي يوم الاثنين، الذي أدين عام 2013 بالاعتداء الجنسي على طفلة وطُلب منه مغادرة الولايات المتحدة.
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