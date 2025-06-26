Advertisement

عربي-دولي

"شيوعي مجنون 100%".. ترامب يهاجم زهران ممداني مرشح الديمقراطيين لمنصب عمدة نيويورك

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1382907-638865341863179710.jpg
Doc-P-1382907-638865341863179710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد فوز المرشح زهران ممداني من أصول هندية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على منصب عمدة مدينة نيويورك، شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما واسعا على الديمقراطيين.
Advertisement

فبعد إعلان فوز ممداني، هاجم ترامب ممداني بحدة، واصفًا إياه بأنه "شيوعي مجنون 100%"، بحسب تعبيره.

وفي منشوراته على منصته "تروث سوشيال"، لم يكتفِ ترامب بالوصف السياسي الحاد، بل تعداه إلى النقد الشخصي، حيث زعم أن ممداني "يبدو فظيعًا"، وأن صوته "خشن"، وأنه "ليس ذكيًا جدًا".

كما أشار الرئيس إلى دعم مجموعات مثل "الفرقة بقيادة كورتيز وجميع الحمقى" لممداني، مضيفًا أن السيناتور تشاك شومر "يتملق له".

واعتبر ترامب فوز ممداني "لحظة كبيرة في تاريخ بلادنا"، في إشارة إلى ما يراه تحولًا جذريًا نحو اليسار المتطرف.

ويأتي فوز زهران ممداني، الذي يصف نفسه بأنه "اشتراكي ديمقراطي"، ليثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية الأميركية. وقد ركزت حملته الانتخابية على قضايا مهمة تواجه سكان نيويورك، مثل القدرة على تحمل تكاليف السكن من خلال تجميد الإيجارات، وتوفير خدمة حافلات مجانية، وتأمين رعاية شاملة للأطفال.

ويُنظر إلى هذا الفوز على أنه يجسد الصراع القائم بين التيار التقليدي في الحزب الديمقراطي والقاعدة التقدمية المتنامية داخله. (العربية)



مواضيع ذات صلة
ترمب: طلبت من إيلون ماسك المجنون مغادرة منصبه الحكومي
lebanon 24
26/06/2025 17:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: نسعى لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
26/06/2025 17:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشح مارون يونس أعلن سحب ترشحه لمنصب رئيس الرابطة المارونية
lebanon 24
26/06/2025 17:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
100 دولار للصوت.. توقيف مرشح بتهمة الرشوة الانتخابية
lebanon 24
26/06/2025 17:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:01 | 2025-06-26
10:00 | 2025-06-26
09:30 | 2025-06-26
09:28 | 2025-06-26
09:08 | 2025-06-26
09:00 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24