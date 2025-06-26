"شيوعي مجنون 100%".. ترامب يهاجم زهران ممداني مرشح الديمقراطيين لمنصب عمدة نيويورك

بعد فوز المرشح زهران ممداني من أصول هندية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي
على منصب عمدة مدينة نيويورك
، شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
هجوما واسعا على الديمقراطيين
.
فبعد إعلان فوز ممداني، هاجم ترامب
ممداني بحدة، واصفًا إياه بأنه "شيوعي مجنون 100%"، بحسب تعبيره.
وفي منشوراته على منصته "تروث سوشيال"، لم يكتفِ ترامب بالوصف السياسي الحاد، بل تعداه إلى النقد الشخصي، حيث زعم أن ممداني "يبدو فظيعًا"، وأن صوته "خشن"، وأنه "ليس ذكيًا جدًا".
كما أشار الرئيس إلى دعم مجموعات مثل "الفرقة بقيادة كورتيز وجميع الحمقى" لممداني، مضيفًا أن السيناتور تشاك
شومر "يتملق له".
واعتبر ترامب فوز ممداني "لحظة كبيرة في تاريخ بلادنا"، في إشارة إلى ما يراه تحولًا جذريًا نحو اليسار المتطرف.
ويأتي فوز زهران ممداني، الذي يصف نفسه بأنه "اشتراكي ديمقراطي
"، ليثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية الأميركية. وقد ركزت حملته الانتخابية
على قضايا مهمة تواجه سكان نيويورك
، مثل القدرة على تحمل تكاليف السكن من خلال تجميد الإيجارات، وتوفير خدمة حافلات مجانية، وتأمين رعاية شاملة للأطفال.
ويُنظر إلى هذا الفوز على أنه يجسد الصراع القائم بين التيار
التقليدي في الحزب الديمقراطي
والقاعدة التقدمية
المتنامية داخله. (العربية)