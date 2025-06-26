طالب في الجامعة.. إسرائيل تعتقل متهما بالتجسس لإيران

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ألقت القبض على طالب يدرس في جامعة في للاشتباه في تجسسه لصالح .وقال جهاز الأمن الداخلي "شاباك" والشرطة في بيان الخميس، أنه يشتبه في أن الطالب البالغ 22 عاما ارتكب جرائم أمنية ونفذ مهاما لحساب عملاء إيرانيين.وينحدر الطالب، الذي يدرس أنظمة المعلومات، من قرية دير العربية في شمال إسرائيل.وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض عليه خلال الشهر الجاري، يتم توجيه اتهامات له.ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم إلقاء القبض على الطالب قبل الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران أو خلالها.