البابا لاوون ينتقد "الشراسة الشيطانية" للصراعات في الشرق الأوسط

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وفي اجتماع في ، قال البابا إن دول المنطقة "تدمرها الحروب الآن أكثر من أي وقت مضى وتستنزف مصالحها وتخنقها سحب من الكراهية تسمم أجواءها بصورة لا تطاق". قال البابا ، يوم الخميس، إن الصراعات في تستعر "بشراسة شيطانية" غير مسبوقة. ودعا إلى احترام أكبر للقانون الدولي، وذلك في تصريحات أدلى بها للأساقفة ووكالات الإغاثة العاملة في المنطقة.وفي اجتماع في ، قال البابا إن دول المنطقة "تدمرها الحروب الآن أكثر من أي وقت مضى وتستنزف مصالحها وتخنقها سحب من الكراهية تسمم أجواءها بصورة لا تطاق".

وأضاف "عنف الحرب يضرب أراضي الشرق المسيحي بشراسة شيطانية غير مسبوقة (...) القلب ينزف عند التفكير في وفي الوضع المأسوي واللاإنساني في غزة والشرق الأوسط الذي تمزقه الحرب المستشرية".

وناشد البابا لاوون، الذي انتُخب في الثامن من أيار خلفا للبابا الراحل فرنسيس، الشهر الماضي بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى . لكنه لم يذكر إسرائيل بالاسم في تصريحاته التي أدلى بها يوم الخميس.



وفي ما لم يتطرق البابا بشكل مباشر إلى الحرب الأحدث التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران والتي شهدت أيضا قصف لمنشآت إيرانية نووية، دعا الدول إلى إظهار احترام أفضل للقانون الدولي.

وقال البابا "من المحزن حقا أن نشهد اليوم في أماكن كثيرة فرض قانون الأقوى، الذي يُفرض على أساس المصالح الخاصة".



وتابع قائلا "ومن المؤسف أن نرى أن قوة القانون الدولي والقانون الإنساني لم تعد تحترم، وحل محلها ادعاء إلزام الآخرين بالقوة. هذا أمر لا يليق بالإنسان". (سكاي نيوز عربية)