Advertisement

عربي-دولي

البابا لاوون ينتقد "الشراسة الشيطانية" للصراعات في الشرق الأوسط

Lebanon 24
26-06-2025 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1382975-638865463144799163.jpg
Doc-P-1382975-638865463144799163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال البابا لاوون الرابع عشر، يوم الخميس، إن الصراعات في الشرق الأوسط تستعر "بشراسة شيطانية" غير مسبوقة. ودعا إلى احترام أكبر للقانون الدولي، وذلك في تصريحات أدلى بها للأساقفة الكاثوليك ووكالات الإغاثة العاملة في المنطقة.
Advertisement

وفي اجتماع في الفاتيكان، قال البابا إن دول المنطقة "تدمرها الحروب الآن أكثر من أي وقت مضى وتستنزف مصالحها وتخنقها سحب من الكراهية تسمم أجواءها بصورة لا تطاق".
 
وأضاف "عنف الحرب يضرب أراضي الشرق المسيحي بشراسة شيطانية غير مسبوقة (...) القلب ينزف عند التفكير في أوكرانيا وفي الوضع المأسوي واللاإنساني في غزة والشرق الأوسط الذي تمزقه الحرب المستشرية".
 
وناشد البابا لاوون، الذي انتُخب في الثامن من أيار خلفا للبابا الراحل فرنسيس، إسرائيل الشهر الماضي بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. لكنه لم يذكر إسرائيل بالاسم في تصريحاته التي أدلى بها يوم الخميس.

وفي ما لم يتطرق البابا بشكل مباشر إلى الحرب الأحدث التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران والتي شهدت أيضا قصف الولايات المتحدة لمنشآت إيرانية نووية، دعا الدول إلى إظهار احترام أفضل للقانون الدولي. 
 
وقال البابا "من المحزن حقا أن نشهد اليوم في أماكن كثيرة فرض قانون الأقوى، الذي يُفرض على أساس المصالح الخاصة".

وتابع قائلا "ومن المؤسف أن نرى أن قوة القانون الدولي والقانون الإنساني لم تعد تحترم، وحل محلها ادعاء إلزام الآخرين بالقوة. هذا أمر لا يليق بالإنسان". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
في قداس عيد العنصرة... البابا لاوون ينتقد "السياسات القومية"
lebanon 24
26/06/2025 22:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الصراع في الشرق الأوسط يدفع العالم إلى حافة خطيرة جدا
lebanon 24
26/06/2025 22:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: تحدثت مع ترامب خلال الليل وركزت على تهدئة الصراع في الشرق الأوسط
lebanon 24
26/06/2025 22:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: مخاطر الصراع في الشرق الأوسط تزايدت بشكل كبير
lebanon 24
26/06/2025 22:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:02 | 2025-06-26
14:39 | 2025-06-26
14:35 | 2025-06-26
14:27 | 2025-06-26
14:15 | 2025-06-26
14:06 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24