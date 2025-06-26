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عربي-دولي
الموساد يعرض خدمة "غريبة" على الإيرانيين
Lebanon 24
26-06-2025
|
09:08
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في خطوة وصفت بالغريبة، أعلن جهاز الاستخبارات
الإسرائيلي
"
الموساد
"، الخميس، عن إنشاء مركز طبي طارئ لتقديم الدعم الصحي للمواطنين الإيرانيين، وذلك عبر تطبيقات التواصل مثل
واتساب
وتليغرام وسينغال.
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وقال الموساد، على منصة "إكس، إن المركز يهدف إلى تقديم استشارات طبية عاجلة من قبل أطباء مختصين يتحدثون الفارسية والإنكليزية، ويعملون في مجالات متعددة تشمل أمراض القلب،
السكري
،
الأمراض المعدية
، الأورام، طب النساء، والصحة النفسية.
وأوضح البيان أن الخدمة متاحة من الأحد إلى الخميس، داعيا المستخدمين إلى استخدام شبكات VPN لضمان الخصوصية أثناء التواصل.
كما نشر الموساد 3 أرقام هاتفية دولية للتواصل مع المركز الطبي، تحمل رموز اتصال لإسرائيل، التشيك، وهولندا.
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