الموساد يعرض خدمة "غريبة" على الإيرانيين

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في خطوة وصفت بالغريبة، أعلن جهاز الاستخبارات " "، الخميس، عن إنشاء مركز طبي طارئ لتقديم الدعم الصحي للمواطنين الإيرانيين، وذلك عبر تطبيقات التواصل مثل وتليغرام وسينغال.وقال الموساد، على منصة "إكس، إن المركز يهدف إلى تقديم استشارات طبية عاجلة من قبل أطباء مختصين يتحدثون الفارسية والإنكليزية، ويعملون في مجالات متعددة تشمل أمراض القلب، ، ، الأورام، طب النساء، والصحة النفسية.وأوضح البيان أن الخدمة متاحة من الأحد إلى الخميس، داعيا المستخدمين إلى استخدام شبكات VPN لضمان الخصوصية أثناء التواصل.كما نشر الموساد 3 أرقام هاتفية دولية للتواصل مع المركز الطبي، تحمل رموز اتصال لإسرائيل، التشيك، وهولندا.