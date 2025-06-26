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بيان للحرس الثوري الإيراني بشأن حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
26-06-2025 | 10:05
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أصدر الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس بياناً، استعرض فيه ما وصفه بإنجازات إيران في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكداً التزامه بإخراج القوات الأميركية من المنطقة وتدمير إسرائيل.
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وأوضح البيان أن من أبرز نتائج هذه المواجهة تعزيز الوحدة الوطنية والثقة بالقوات المسلحة، كشف وتفكيك شبكات التخريب الداخلية، وتثبيت مكانة إيران لدى الشعوب الإسلامية، إلى جانب إسقاط فكرة تغيير النظام، والحفاظ على القدرات النووية والدفاعية والصاروخية.

وأشار البيان إلى أن الضربات الإيرانية الأخيرة، ولا سيما الهجوم على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، شكّلت رسالة واضحة عن قوة إيران، كما اعتبر أن الجيش الأميركي رغم تدخله المباشر في الحرب، لم يتمكن من تغيير معادلات الميدان أو إنقاذ إسرائيل، على حد تعبيره.

ولفت الحرس الثوري إلى أن المواجهة مع إسرائيل بدأت باعتداء من الجيش الإسرائيلي، لكن نهايتها رسمتها القوات الإيرانية، لا سيما عبر عمليات "الوعد الصادق 3"، التي وصفها بأنها أجبرت إسرائيل والولايات المتحدة على طلب الهدنة.

وأكد البيان أن إيران ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها إخراج القوات الأميركية من المنطقة وإنهاء وجود إسرائيل.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد اعتبر في وقت سابق أن الجمهورية الإسلامية وجهت صفعة قوية للولايات المتحدة، فيما توعّد رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي بالرد على أي عدوان جديد يطال إيران. (روسيا اليوم)
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