بيان للحرس الثوري الإيراني بشأن حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل.. هذه تفاصيله

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أصدر اليوم الخميس بياناً، استعرض فيه ما وصفه بإنجازات في المواجهة الأخيرة مع والولايات المتحدة، مؤكداً التزامه بإخراج القوات الأميركية من المنطقة وتدمير إسرائيل.وأوضح البيان أن من أبرز نتائج هذه المواجهة تعزيز والثقة بالقوات المسلحة، كشف وتفكيك شبكات التخريب الداخلية، وتثبيت مكانة إيران لدى الشعوب الإسلامية، إلى جانب إسقاط فكرة تغيير النظام، والحفاظ على القدرات النووية والدفاعية والصاروخية.وأشار البيان إلى أن الضربات الأخيرة، ولا سيما الهجوم على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، شكّلت رسالة واضحة عن قوة إيران، كما اعتبر أن الجيش الأميركي رغم تدخله المباشر في الحرب، لم يتمكن من تغيير معادلات الميدان أو إنقاذ إسرائيل، على حد تعبيره.ولفت إلى أن المواجهة مع إسرائيل بدأت باعتداء من الجيش ، لكن نهايتها رسمتها القوات الإيرانية، لا سيما عبر عمليات "الوعد الصادق 3"، التي وصفها بأنها أجبرت إسرائيل والولايات المتحدة على طلب الهدنة.وأكد البيان أن إيران ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها إخراج القوات الأميركية من المنطقة وإنهاء وجود إسرائيل.وكان المرشد الأعلى قد اعتبر في وقت سابق أن الجمهورية الإسلامية وجهت صفعة قوية للولايات المتحدة، فيما توعّد رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي بالرد على أي عدوان جديد يطال إيران. (روسيا اليوم)