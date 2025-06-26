نفى لحلف ما نسب إليه من وصف الرئيس الأميركي بـ"الأب".

Advertisement

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين الأربعاء، بعد تعليقات سابقة له وصف فيها العلاقة بين وإيران وإسرائيل بأنها تشبه علاقة الأب بأطفاله.



وكان روته قد صرح في وقت سابق أن "الأب يحتاج أحيانا إلى التحدث بصراحة"، وهو التشبيه الذي وافق عليه لاحقا عندما وصف نفسه بـ"الأب" الذي يحتاجه الحلف.

وأوضح روته للصحفيين: "بخصوص قصة الأب هذه، أنا لم أسمه 'أبا'. ما قلته هو أنني أسمع أحيانا في دولا تسأل: 'يا مارك، هل ستظل الولايات المتحدة معنا؟' وهذا يبدو كطفل صغير يسأل أباه: 'هل ستبقى مع العائلة؟' لذا استخدمت مصطلح 'الأب' بهذا المعنى - لكنني لم أصف بالأب". (روسيا اليوم)