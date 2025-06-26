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عربي-دولي

روته ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"

Lebanon 24
26-06-2025 | 10:43
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نفى الأمين العام لحلف الناتو مارك روته ما نسب إليه من وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الأب".
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جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين الأربعاء، بعد تعليقات سابقة له وصف فيها العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل بأنها تشبه علاقة الأب بأطفاله.

وكان روته قد صرح في وقت سابق أن "الأب يحتاج أحيانا إلى التحدث بصراحة"، وهو التشبيه الذي وافق عليه ترامب لاحقا عندما وصف نفسه بـ"الأب" الذي يحتاجه الحلف.
 
وأوضح روته للصحفيين: "بخصوص قصة الأب هذه، أنا لم أسمه 'أبا'. ما قلته هو أنني أسمع أحيانا في أوروبا دولا تسأل: 'يا مارك، هل ستظل الولايات المتحدة معنا؟' وهذا يبدو كطفل صغير يسأل أباه: 'هل ستبقى مع العائلة؟' لذا استخدمت مصطلح 'الأب' بهذا المعنى - لكنني لم أصف الرئيس ترامب بالأب". (روسيا اليوم)
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