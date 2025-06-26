ما آخر تطورات لغز تحطم الطائرة الهندية؟

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في آخر تطورات قضية تحطم طائرة "إير إنديا" الكارثي بعد ثواني من إقلاعها من مطار أحمد آباد، أعلنت السلطات نجاحها في استخراج أولى البيانات من الصندوقين الأسودين للطائرة.وذكرت صحيفة "أنديبندنت"، أن الهندية قالت، يوم الخميس، إن المحققين يعملون على تتبُّع الخيوط الأولية للحادث لفهم أسباب تحطم طائرة المتجهة إلى .وقالت المدني، إن عملية استخراج البيانات من الصندوقين الأسودين بدأت في 24 يونيو، تحت إشراف في حوادث الطيران.وبعد انتشالهما من بين الأنقاض، تم استرداد وحدة الذاكرة المحمية من جهاز التسجيل الأمامي للطائرة بنجاح، وتمكّن المحققون من الوصول إلى البيانات وتنزيلها.وأضافت الوزارة أن تحليل بيانات مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة لا يزال جاريا.وذكرت وسائل إعلام هندية أن أحد الصندوقين الأسودين قد يُرسل إلى لتحليل بياناته بشكل متخصص، غير أن وزير الطيران المدني أكّد، يوم الثلاثاء، أن الصندوق لا يزال في ويتم تحليله من قبل خبراء محليين.وأوضحت الحكومة الهندية، يوم الخميس، أنها ستتخذ قرارا بشأن إرسال أي من الصندوقين الأسودين إلى الخارج لمزيد من التحليل، فقط بعد أن يُكمل تقييمه الكامل للجوانب الفنية والأمنية والسلامة.وكانت الطائرة الهندية قد تحطمت يوم 12 حزيران، بعد الإقلاع واصطدامها بمبنى سكني مخصص للطلبة داخل "بي جي" في مدينة أحمد آباد.