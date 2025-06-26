Advertisement

عربي-دولي

منشأة سريّة أكثر تحصيناً من "فوردو"... إلى أين نقلت إيران اليورانيوم؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1383067-638865742798019599.png
Doc-P-1383067-638865742798019599.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية" أنّ تقارير إستخباراتيّة أشارت إلى أنّ اليورانيوم الإيراني المخصب المختفي لا يزال يُقلق أميركا وإسرائيل على حدّ سواء. 
Advertisement

وأسقطت الولايات المتحدة باستخدام قاذفات شبح من طراز "بي-2"، أكبر قنابل تقليدية في ترسانتها، على منشآت نووية إيرانية، سعياً للقضاء على مواقع تشمل منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم المقامة أسفل جبل، وكذلك منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم ومفاعل "أصفهان" للأبحاث، في ضربة قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها "دمرت" البرنامج النووي الإيراني.

ولكن، قبل الضربة، شوهدت 16 شاحنة تصطف خارج منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم، وصرح خبير في البرنامج النووي الإيراني لصحيفة "التليغراف" البريطانية أن النظام نقل جزءاً كبيراً من اليورانيوم العالي التخصيب إلى موقع سري قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من قصف منشآته.

والمكان الأمثل لإخفاء اليورانيوم المخصب هو جبل الفأس، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية.
 
ويقع على بعد حوالي 145 كيلومترا جنوب منشأة فوردو، وهو قريب جدا من موقع نطنز النووي في محافظة أصفهان.

ويعتقد أن هذا الموقع السري الجديد هو منشأة نووية عميقة تحت الأرض حيث يُقدر عمقها بحوالي 100 متر تحت سطح الأرض، مقارنةً بعمق فوردو الذي يتراوح بين 60 و90 متراً مما يجعلها أكثر تحصينا مقارنة بموقعيّ فوردو ونطنز.

ولفوردو مدخلا أنفاق، لكن جبل "الفأس" له 4 مداخل على الأقل، اثنان على الجانب الشرقي من الجبل، واثنان على الجانب الغربيّ.

وبحسب "التليغراف"، فإن إيران تقوم ببناء منشأة هناك في الوقت الحالي، وقد بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز المنطقة وتوسيعها بهدوء خلال السنوات الأربع الماضية.

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية أن هذه المنطقة توسعت سراً بتحصينات جديدة حول ما يبدو أنه موقع لتخصيب اليورانيوم.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية فقد تمّ بالفعل بناء شبكة أنفاق معقدة تحت الجبل في موقع المنشأة المجهزة أيضا بأحدث أنظمة الحماية الأمنية.

ويعتقد الخبراء أن حجم المشروع يعني أن إيران قد تستخدم المنشأة ليس فقط لبناء أجهزة الطرد المركزي، بل أيضاً لتخصيب اليورانيوم. (العربية)
مواضيع ذات صلة
دول أوروبية تعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية (فايننشال تايمز)
lebanon 24
27/06/2025 02:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: يبدو أن إيران نقلت معدات بما في ذلك اليورانيوم من منشأة فوردو
lebanon 24
27/06/2025 02:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: منشأة إيران النووية في فوردو أمر سيتم التعامل معه بالتأكيد
lebanon 24
27/06/2025 02:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: اللقطات الأولى لموقع منشأة "فوردو" النووية بعد تعرضها لقصف أميركي
lebanon 24
27/06/2025 02:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:06 | 2025-06-26
16:55 | 2025-06-26
16:53 | 2025-06-26
16:45 | 2025-06-26
16:24 | 2025-06-26
16:02 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24