25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
منشأة سريّة أكثر تحصيناً من "فوردو"... إلى أين نقلت إيران اليورانيوم؟
Lebanon 24
26-06-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية" أنّ تقارير إستخباراتيّة أشارت إلى أنّ اليورانيوم
الإيراني
المخصب المختفي لا يزال يُقلق أميركا وإسرائيل على حدّ سواء.
Advertisement
وأسقطت
الولايات المتحدة
باستخدام قاذفات شبح من طراز "بي-2"، أكبر قنابل تقليدية في ترسانتها، على منشآت نووية إيرانية، سعياً للقضاء على مواقع تشمل منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم المقامة أسفل جبل، وكذلك منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم ومفاعل "أصفهان" للأبحاث، في ضربة قال الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
إنها "دمرت" البرنامج
النووي
الإيراني.
ولكن، قبل الضربة، شوهدت 16 شاحنة تصطف خارج منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم، وصرح خبير في البرنامج النووي الإيراني لصحيفة "التليغراف"
البريطانية
أن النظام نقل جزءاً كبيراً من اليورانيوم العالي التخصيب إلى موقع سري قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من قصف منشآته.
والمكان الأمثل لإخفاء اليورانيوم المخصب هو جبل الفأس، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية.
ويقع على بعد حوالي 145 كيلومترا جنوب منشأة فوردو، وهو قريب جدا من موقع نطنز النووي في محافظة أصفهان.
ويعتقد أن هذا الموقع السري الجديد هو منشأة نووية عميقة تحت الأرض حيث يُقدر عمقها بحوالي 100 متر تحت سطح الأرض، مقارنةً بعمق فوردو الذي يتراوح بين 60 و90 متراً مما يجعلها أكثر تحصينا مقارنة بموقعيّ فوردو ونطنز.
ولفوردو مدخلا أنفاق، لكن جبل "الفأس" له 4 مداخل على الأقل، اثنان على الجانب الشرقي من الجبل، واثنان على الجانب الغربيّ.
وبحسب "التليغراف"، فإن
إيران
تقوم ببناء منشأة هناك في الوقت الحالي، وقد بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز المنطقة وتوسيعها بهدوء خلال السنوات الأربع الماضية.
وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية أن هذه المنطقة توسعت سراً بتحصينات جديدة حول ما يبدو أنه موقع لتخصيب اليورانيوم.
ووفقا لصور الأقمار الصناعية فقد تمّ بالفعل بناء شبكة أنفاق معقدة تحت الجبل في موقع المنشأة المجهزة أيضا بأحدث أنظمة الحماية الأمنية.
ويعتقد الخبراء أن حجم المشروع يعني أن إيران قد تستخدم المنشأة ليس فقط لبناء أجهزة الطرد المركزي، بل أيضاً لتخصيب اليورانيوم. (العربية)
مواضيع ذات صلة
دول أوروبية تعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية (فايننشال تايمز)
Lebanon 24
دول أوروبية تعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية (فايننشال تايمز)
27/06/2025 02:22:15
27/06/2025 02:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: يبدو أن إيران نقلت معدات بما في ذلك اليورانيوم من منشأة فوردو
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: يبدو أن إيران نقلت معدات بما في ذلك اليورانيوم من منشأة فوردو
27/06/2025 02:22:15
27/06/2025 02:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: منشأة إيران النووية في فوردو أمر سيتم التعامل معه بالتأكيد
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: منشأة إيران النووية في فوردو أمر سيتم التعامل معه بالتأكيد
27/06/2025 02:22:15
27/06/2025 02:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اللقطات الأولى لموقع منشأة "فوردو" النووية بعد تعرضها لقصف أميركي
Lebanon 24
بالفيديو: اللقطات الأولى لموقع منشأة "فوردو" النووية بعد تعرضها لقصف أميركي
27/06/2025 02:22:15
27/06/2025 02:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن مع أميركا
Lebanon 24
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن مع أميركا
19:06 | 2025-06-26
26/06/2025 07:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة
Lebanon 24
الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة
16:55 | 2025-06-26
26/06/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لابيد: حان وقت إنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
لابيد: حان وقت إنهاء الحرب في غزة
16:53 | 2025-06-26
26/06/2025 04:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط بات هادئاً
Lebanon 24
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط بات هادئاً
16:45 | 2025-06-26
26/06/2025 04:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... ما الذي شهدته تل أبيب؟ (فيديو)
Lebanon 24
مساء اليوم... ما الذي شهدته تل أبيب؟ (فيديو)
16:24 | 2025-06-26
26/06/2025 04:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
04:56 | 2025-06-26
26/06/2025 04:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26
26/06/2025 08:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
00:40 | 2025-06-26
26/06/2025 12:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
13:00 | 2025-06-26
26/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:06 | 2025-06-26
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن مع أميركا
16:55 | 2025-06-26
الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة
16:53 | 2025-06-26
لابيد: حان وقت إنهاء الحرب في غزة
16:45 | 2025-06-26
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط بات هادئاً
16:24 | 2025-06-26
مساء اليوم... ما الذي شهدته تل أبيب؟ (فيديو)
16:02 | 2025-06-26
الحوثي: مستمرّون بإغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
27/06/2025 02:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
27/06/2025 02:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
27/06/2025 02:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24