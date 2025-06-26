تفاصيل جديدة... إليكم آخر المعلومات عن منفذ تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق



Advertisement

وذكرت الصحيفة أن وثائق خاصة بتوزيع مادة كاز التدفئة في مخيّم الهول في كشفت عن وجود اسم المدعو كنان ، ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة "Blumont" خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي. نشرت صحيفة "الوطن" وثائق تثبت أن أحد المتورطين في التفجير الانتحاري الذي استهدف في حيّ الدويلعة في الجنسية، وجاء من مخيّم "الهول".وذكرت الصحيفة أن وثائق خاصة بتوزيع مادة كاز التدفئة في مخيّم الهول في كشفت عن وجود اسم المدعو كنان ، ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة "Blumont" خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأضافت: "يحمل المذكور الرقم التسلسلي 15 في القائمة، وهو أحد الأشخاص الذين أعلنت السورية القبض عليهم مؤخرا، ضمن خلية تابعة لـ"داعش".



وأشارت إلى أن "هذه الوثائق تتناقض مع التصريحات السابقة الصادرة عن "قسد"، والتي نفت خلالها خروج منفذي الهجوم من مخيّم الهول الواقع تحت سيطرتها شمال شرقي ، بالقرب من الحدود مع ". (روسيا اليوم)