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تفاصيل جديدة... إليكم آخر المعلومات عن منفذ تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق

Lebanon 24
26-06-2025 | 12:26
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نشرت صحيفة "الوطن" السورية وثائق تثبت أن أحد المتورطين في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حيّ الدويلعة في دمشق عراقي الجنسية، وجاء من مخيّم "الهول".
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وذكرت الصحيفة أن وثائق خاصة بتوزيع مادة كاز التدفئة في مخيّم الهول في محافظة الحسكة كشفت عن وجود اسم المدعو كنان علي بن رمضان، ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة "Blumont" خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
 
وأضافت: "يحمل المذكور الرقم التسلسلي 15 في القائمة، وهو أحد الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض عليهم مؤخرا، ضمن خلية تابعة لـ"داعش".

وأشارت إلى أن "هذه الوثائق تتناقض مع التصريحات السابقة الصادرة عن "قسد"، والتي نفت خلالها خروج منفذي الهجوم من مخيّم الهول الواقع تحت سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالقرب من الحدود مع العراق". (روسيا اليوم)
 
 

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