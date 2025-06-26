تفاصيل خطيرة... الكشف عن خطة وضعها ترامب ونتنياهو ماذا تتضمّن؟

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وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على المحادثة أن "الأربعة كانوا مبتهجين للغاية لنتائج عملية قاذفات "2B" الشبحية من طراز "بي 2 سبيريت"، وكانوا "في غاية النشوة".



ومع ذلك، لم يكن الرضا الكبير بين الأربعة ناجما عن الجوانب العملية فحسب، بل أيضا عن الخطوات التي يخططون لها مستقبلا، حيث يهدف الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو إلى تحقيق تقدم سريع نحو اتفاقيات سلام جديدة مع الدول العربية في إطار توسيع اتفاقيات إبراهيم.



وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، تمّ الاتفاق على المبادئ التالية: ذكر موقع " "، أنّ صحيفة " هيوم" الإسرائيليّة نشرت تفاصيل مكالمة هاتفيّة بين الرئيس الأميركي ، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، فور الهجوم الأميركي على المنشآت النووية .وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على المحادثة أن "الأربعة كانوا مبتهجين للغاية لنتائج عملية قاذفات "2B" الشبحية من طراز "بي 2 سبيريت"، وكانوا "في غاية النشوة".ومع ذلك، لم يكن الرضا الكبير بين الأربعة ناجما عن الجوانب العملية فحسب، بل أيضا عن الخطوات التي يخططون لها مستقبلا، حيث يهدف الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو إلى تحقيق تقدم سريع نحو اتفاقيات سلام جديدة مع الدول العربية في إطار توسيع اتفاقيات إبراهيم.وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، تمّ الاتفاق على المبادئ التالية:

- ستنتهي الحرب في غزة خلال أسبوعين، وتتضمن شروط النهاية دخول 4 دول عربية منها مصر والإمارات لحكم قطاع غزة بدلا من حركة حماس.



- سيتمّ الكشف عن بقايا قيادة حماس لدول أخرى، وسيتم إطلاق سراح الرهائن بالطبع.



- سوف تستوعب عدّة دول حول العالم أعدادا كبيرة من سكان غزة الراغبين في الهجرة من القطاع.



- سيتمّ توسيع "اتفاقيات إبراهيم" وستعترف والمملكة العربية والدول العربية والإسلامية بإسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها.



- ستعبر إسرائيل عن استعدادها للتوصل إلى حلّ مستقبلي للصراع مع في إطار مفهوم الدولتين بشرط إجراء إصلاحات في السلطة .



- ستعترف بتطبيق جزء من السيادة في الضفة الغربية.





وفي غضون ذلك، صرح مصدران سياسيان لصحيفة "إسرائيل هيوم" بوجود ضغط شديد من الرئيس الأميركي على رئيس الوزراء نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة.



وبدأ هذا الضغط حتى قبل الهجوم الإسرائيلي على واستؤنف فور انتهائه، إلا أن مصدرا آخر صرّح بأنه لا يُعرف سبب هذا الضغط.



كما علمت "إسرائيل هيوم" أيضا أن الخوف من انهيار الخطة الطموحة كان أحد أسباب غضب ترامب الشديد من الهجمات الإسرائيلية، عقب إعلانه عن وقف إطلاق النار مع إيران. (روسيا اليوم)