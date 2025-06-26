تفاصيل خطيرة... الكشف عن خطة وضعها ترامب ونتنياهو ماذا تتضمّن؟

ذكر موقع "روسيا اليوم
"، أنّ صحيفة "إسرائيل
هيوم" الإسرائيليّة نشرت تفاصيل مكالمة هاتفيّة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، فور الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية
.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على المحادثة أن "الأربعة كانوا مبتهجين للغاية لنتائج عملية قاذفات "2B" الشبحية من طراز "بي 2 سبيريت"، وكانوا "في غاية النشوة".
ومع ذلك، لم يكن الرضا الكبير بين الأربعة ناجما عن الجوانب العملية فحسب، بل أيضا عن الخطوات التي يخططون لها مستقبلا، حيث يهدف الرئيس ترامب
ورئيس الوزراء نتنياهو إلى تحقيق تقدم سريع نحو اتفاقيات سلام جديدة مع الدول العربية في إطار توسيع اتفاقيات إبراهيم.
وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، تمّ الاتفاق على المبادئ التالية:
- ستنتهي الحرب في غزة خلال أسبوعين، وتتضمن شروط النهاية دخول 4 دول عربية منها مصر والإمارات لحكم قطاع غزة بدلا من حركة حماس.
- سيتمّ الكشف عن بقايا قيادة حماس لدول أخرى، وسيتم إطلاق سراح الرهائن بالطبع.
- سوف تستوعب عدّة دول حول العالم أعدادا كبيرة من سكان غزة الراغبين في الهجرة من القطاع.
- سيتمّ توسيع "اتفاقيات إبراهيم" وستعترف سوريا
والمملكة العربية السعودية
والدول العربية والإسلامية بإسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها.
- ستعبر إسرائيل عن استعدادها للتوصل إلى حلّ مستقبلي للصراع مع الفلسطينيين
في إطار مفهوم الدولتين بشرط إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية
.
- ستعترف الولايات المتحدة
بتطبيق جزء من السيادة الإسرائيلية
في الضفة الغربية.
وفي غضون ذلك، صرح مصدران سياسيان لصحيفة "إسرائيل هيوم" بوجود ضغط شديد من الرئيس الأميركي على رئيس الوزراء نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة.
وبدأ هذا الضغط حتى قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران
واستؤنف فور انتهائه، إلا أن مصدرا آخر صرّح بأنه لا يُعرف سبب هذا الضغط.
كما علمت "إسرائيل هيوم" أيضا أن الخوف من انهيار الخطة الطموحة كان أحد أسباب غضب ترامب الشديد من الهجمات الإسرائيلية، عقب إعلانه عن وقف إطلاق النار مع إيران. (روسيا اليوم)