Advertisement

عربي-دولي

اليمن: سجون الحوثي شهدت وفاة 476 مختطفاً منذ عام 2017

Lebanon 24
26-06-2025 | 14:15
A-
A+

Doc-P-1383133-638865692337807576.jpeg
Doc-P-1383133-638865692337807576.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن وفاة 476 مختطفا داخل السجون الحوثية جراء عمليات التعذيب المفضية إلى الوفاة، خلال سبع سنوات.
Advertisement

وقالت الشبكة في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، إن جماعة الحوثي اختطفت نحو (1937) شخصاً بينهم (117) طفلاً و(43) امرأة و(89) مسناً، خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 أبريل 2025م في 17 محافظة.

وأوضحت الشبكة أن (476) مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم (18) طفلاً و(23) امرأة، و(25) مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى الجماعة إلى التنصل من جريمة مقتلهم.

وأشارت الشبكة إلى إن جماعة الحوثي تدير نحو (641) سجناً في المحافظات التي تسيطر عليها، منها (368) من السجون الرسمية التي سيطرت عليها الجماعة و(273) سجناً سريا استحدثتها جماعة الحوثي بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين.

وأوضحت الشبكة أنها تتابع بقلق بالغ تفشي ظاهرة تعذيب المختطفين وإساءة معاملتهم وتعرضهم للضرب والتقييد في أوضاع مؤلمة، لاسيما مع انتشار ظاهرة السجون السرية في ظل الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية والتي تعد مؤشرا خطيرا لتدهور حالة حقوق الإنسان. 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
السفارة الروسية لدى اليمن: تم إجلاء البحارة الروس الـ 3 من اليمن منذ يومين
lebanon 24
27/06/2025 02:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": أنباء عن استهداف إسرائيلي لمحمد الغماري رئيس أركان جماعة الحوثي في اليمن
lebanon 24
27/06/2025 02:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعترض الصاروخ الحوثي الذي أطلق من اليمن 
lebanon 24
27/06/2025 02:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير إعلام اليمن: اتفاق أميركا مع الحوثي شمل وقف الهجمات على سفن إسرائيل في البحر الأحمر
lebanon 24
27/06/2025 02:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:06 | 2025-06-26
16:55 | 2025-06-26
16:53 | 2025-06-26
16:45 | 2025-06-26
16:24 | 2025-06-26
16:02 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24