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عربي-دولي
اليمن: سجون الحوثي شهدت وفاة 476 مختطفاً منذ عام 2017
Lebanon 24
26-06-2025
|
14:15
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كشفت الشبكة
اليمنية
للحقوق والحريات، عن وفاة 476 مختطفا داخل السجون الحوثية جراء عمليات التعذيب المفضية إلى الوفاة، خلال سبع سنوات.
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وقالت الشبكة في تقرير لها بمناسبة ذكرى
اليوم الدولي
لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، إن جماعة
الحوثي
اختطفت نحو (1937) شخصاً بينهم (117) طفلاً و(43) امرأة و(89) مسناً، خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 أبريل 2025م في 17 محافظة.
وأوضحت الشبكة أن (476) مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم (18) طفلاً و(23) امرأة، و(25) مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى الجماعة إلى التنصل من جريمة مقتلهم.
وأشارت الشبكة إلى إن جماعة الحوثي تدير نحو (641) سجناً في المحافظات التي تسيطر عليها، منها (368) من السجون الرسمية التي سيطرت عليها الجماعة و(273) سجناً سريا استحدثتها جماعة الحوثي بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين.
وأوضحت الشبكة أنها تتابع بقلق بالغ تفشي ظاهرة تعذيب المختطفين وإساءة معاملتهم وتعرضهم للضرب والتقييد في أوضاع مؤلمة، لاسيما مع انتشار ظاهرة السجون السرية في ظل الأوضاع التي تعيشها
الجمهورية اليمنية
والتي تعد مؤشرا خطيرا لتدهور حالة حقوق الإنسان.
(العربية)
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