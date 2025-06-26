"إيران ليست لبنان"... عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار!

الايراني ، مساء اليوم، أنّ " ستردّ على أي خرق لوقف النار"، معتبرا أنّها "

Advertisement ليست وإذا ما تمّ خرق وقف النار سيكون ردنا حاسما".

تابع : "لا تفاهم حاليا بشأن محادثات جديدة مع "، مضيفًا أن " تقيم ما إذا كانت الدبلوماسية مع واشنطن في مصلحتها".



واعتبر أنّ "أميركا غيرت مسار الدبلوماسية إلى الحرب"، مشيرا إلى انّهم "يئسوا من تحقيق هدفهم بالمحادثات لذلك وافقوا لإسرائيل على ضربنا".



أضاف: "أخبرت طرفا أوروبيا أن يوضح للكيان الاسرائيلي أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه برد فوري منا"، موكدا أنّ "إيران لم تطلب وقف إطلاق النار بل هي من طلبت ذلك".



أكمل: "لدينا تجربة مريرة مع واشنطن التي خانت مسار التفاوض وقرارنا مرتبط بمصالح شعبنا"، مضيفًا "لا ينبغي أخذ بعض التكهنات بشأن استئناف المفاوضات مع على محمل الجد".



ووصف عراقجي تصرف الولايات المتحدة بالخيانة للدبلوماسية وللمفاوضات، مشيراً إلى انّ "سياسات والتهديدات ضد إيران باءت بالفشل".



