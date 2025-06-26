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عربي-دولي

"إيران ليست لبنان"... عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار!

Lebanon 24
26-06-2025 | 15:16
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أعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مساء اليوم، أنّ "إيران ستردّ على أي خرق لوقف النار"، معتبرا أنّها "ليست لبنان وإذا ما تمّ خرق وقف النار سيكون ردنا حاسما". 
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تابع عراقجي: "لا تفاهم حاليا بشأن محادثات جديدة مع واشنطن"، مضيفًا أن "طهران تقيم ما إذا كانت الدبلوماسية مع واشنطن في مصلحتها". 

واعتبر أنّ "أميركا غيرت مسار الدبلوماسية إلى الحرب"، مشيرا إلى انّهم "يئسوا من تحقيق هدفهم بالمحادثات لذلك وافقوا لإسرائيل على ضربنا". 

أضاف: "أخبرت طرفا أوروبيا أن يوضح للكيان الاسرائيلي أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه برد فوري منا"، موكدا أنّ "إيران لم تطلب وقف إطلاق النار بل إسرائيل هي من طلبت ذلك". 

أكمل: "لدينا تجربة مريرة مع واشنطن التي خانت مسار التفاوض وقرارنا مرتبط بمصالح شعبنا"، مضيفًا "لا ينبغي أخذ بعض التكهنات بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة على محمل الجد".

ووصف عراقجي تصرف الولايات المتحدة بالخيانة للدبلوماسية وللمفاوضات، مشيراً إلى انّ "سياسات العقوبات والتهديدات ضد إيران باءت بالفشل". 

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