بوتين: الوضع في الشرق الأوسط بات هادئاً

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قال إنّ "الوضع في يشهد تهدئة تامة"، مشيرا إلى أنه "يُمكن اعتبار أن النزاع الإسرائيلي-الإيراني بات من الماضي".وأكد أنه يمكن لاتحاد أوراسيا الاقتصادي تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه "في أيار دخلت حيّز التنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع ".