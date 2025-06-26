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عربي-دولي

بوتين: الوضع في الشرق الأوسط بات هادئاً

Lebanon 24
26-06-2025 | 16:45
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ "الوضع في الشرق الأوسط يشهد تهدئة تامة"، مشيرا إلى أنه "يُمكن اعتبار أن النزاع الإسرائيلي-الإيراني بات من الماضي".
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وأكد بوتين أنه يمكن لاتحاد أوراسيا الاقتصادي تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه "في أيار دخلت حيّز التنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع إيران".
 
وقال: "هذا يعني أنه سيكون من الممكن تطوير العلاقات مع كافة دول المنطقة". (روسيا اليوم)
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