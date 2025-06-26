Advertisement

عربي-دولي

لابيد: حان وقت إنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
26-06-2025 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1383206-638865789469787341.png
Doc-P-1383206-638865789469787341.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الخميس، إلى إنهاء الحرب على غزة.
Advertisement

وقال يائير لابيد في منشور على "فيسبوك": "حان وقت إنهاء الحرب في غزة.. على القيادة أن تعرف كيف تغيّر استراتيجيتها عندما تفشل.. لم يعد أحد يفهم ما نجنيه منها.. يموت مقاتلونا كل يوم.. لكن حان وقت وضع حد لها".

وأضاف: "علينا إبرام صفقة وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب.. دعوا مصر تدير القطاع".

وأفاد بأنه سيتم القضاء على حماس ولكن بحكمة ومكر بعد إعادة تنظيم الصفوف.

وذكر أنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يستقر في محيط القطاع ويفصل المستوطنات المحيطة بغزة، ويدخل القطاع لإحباط الإرهاب، وخنقه اقتصاديا، ومنع التهريب، مؤكدا أن ما يفعلونه الآن لا يجدي نفعا.

وشدد على أنه ليس من الصواب ترك مقاتلي الجيش الإسرائيلي يقبعون داخل غزة ليكونوا أهدافا لمزيد من الهجمات.

واختتم زعيم المعارضة الإسرائيلية تدوينته بالقول: "لقد دعمت هذه الحرب لقد أيدناها جميعا لكنها لم تعد في صالحنا.. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة حان وقت التوقف".
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة
lebanon 24
27/06/2025 02:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: حان الأوان لإنهاء الحرب في غزة والقيادة الحقيقية يجب أن تعرف كيف تغير استراتيجيتها عندما تتوقف عن العمل
lebanon 24
27/06/2025 02:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: حان الوقت لحسم حرب غزة باتفاق سياسي وأمني إقليمي لبناء بديل لحماس
lebanon 24
27/06/2025 02:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مبروك للعالم حان الآن وقت السلام
lebanon 24
27/06/2025 02:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:24 | 2025-06-26
19:06 | 2025-06-26
16:55 | 2025-06-26
16:45 | 2025-06-26
16:24 | 2025-06-26
16:02 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24