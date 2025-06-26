لابيد: حان وقت إنهاء الحرب في غزة

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وقال يائير في منشور على " ": "حان وقت إنهاء الحرب في غزة.. على القيادة أن تعرف كيف تغيّر استراتيجيتها عندما تفشل.. لم يعد أحد يفهم ما نجنيه منها.. يموت مقاتلونا كل يوم.. لكن حان وقت وضع حد لها".وأضاف: "علينا إبرام صفقة وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب.. دعوا مصر تدير القطاع".وأفاد بأنه سيتم على ولكن بحكمة ومكر بعد إعادة تنظيم الصفوف.وذكر أنه يجب على الجيش أن يستقر في محيط القطاع ويفصل المحيطة بغزة، ويدخل القطاع لإحباط الإرهاب، وخنقه اقتصاديا، ومنع التهريب، مؤكدا أن ما يفعلونه الآن لا يجدي نفعا.وشدد على أنه ليس من الصواب ترك مقاتلي الجيش الإسرائيلي يقبعون داخل غزة ليكونوا أهدافا لمزيد من الهجمات.واختتم زعيم المعارضة الإسرائيلية تدوينته بالقول: "لقد دعمت هذه الحرب لقد أيدناها جميعا لكنها لم تعد في صالحنا.. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة حان وقت التوقف".