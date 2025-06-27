Advertisement

عربي-دولي

الشرع يثير الجدل.. هذا ما قاله عن "أبناء منطقة الرئيس" (فيديو)

Lebanon 24
27-06-2025 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1383305-638866095099378312.png
Doc-P-1383305-638866095099378312.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بأعقاب تصريح أدلى به وتناول فيه أسلوب التعامل سابقا في عهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مع أبناء منطقته، لافتا إلى أن الجميع كانوا يعاملوهم معاملة الرئيس.
  
وقال الشرع في الفيديو المتداول: "عشنا في الزمن الذي يكون فيه أبناء منطقة الرئيس كلهم رئيس، فنحن نريد ألا نكرر هذا المشهد في سوريا من جديد، فأبناء منطقة الرئيس، فالرئيس هو حصة لكل السوريين ومنطقة الرئيس هي مثلها مثل كامل سوريا نهتم بها على قدر اهتمامنا بباقي مناطق سوريا، وعلى العكس تماما، فأبناء منطقة الرئيس يحملون حملا أثقل من غيرهم بأن يحملوا صورة مشرفة وأنتم أهل لذلك وتكون المراقبة عليهم أكثر في خطواتهم وحركاتهم وانفعالاتهم وما إلا ذلك.."
 
وتابع: "نحن قمنا بثورة على كل ما كان في السابق من هذا النظام ومما تلاه من جرائم وأفعال وسلوكيات آذت هذا الشعب خلال الستين سنة الماضية ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا وللمنطقة بأكملها بكل تفاصيلها من ازدهارها من أخلاقها وسلوكياتها فهي ثورة وانقلاب على كل المشهد الماضي.."
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما بقلّو غير "أبو حميد".. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته عن الرئيس أحمد الشرع (فيديو)
lebanon 24
27/06/2025 12:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
lebanon 24
27/06/2025 12:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما أرسلا له هدية في عيده.. الإعلامي نيشان يُثير الجدل بشأن علاقة وائل كفوري وشانا عبود هذا ما قاله
lebanon 24
27/06/2025 12:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
التقى الأسد مرتين: تصريحات نارية للممثل السوري عباس النوري وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
lebanon 24
27/06/2025 12:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-06-27
05:07 | 2025-06-27
04:36 | 2025-06-27
04:29 | 2025-06-27
04:00 | 2025-06-27
03:55 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24