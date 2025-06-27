الشرع يثير الجدل.. هذا ما قاله عن "أبناء منطقة الرئيس" (فيديو)

في حديث يعكس وعياً سياسياً عميقاً صرّح الرئيس "أحمد الشرع" أنه لا يوجد امتيازات خاصة لأي منطقة فقط لأنها مسقط رأس الرئيس.. هذا التوجه هو نقيض لما عاشه السوريون في حقبة سابقة.. حيث تحوّلت منطقة معينة إلى مركز للنفوذ والرعب.. وكل من يقترب منها أصبح فوق الدولة.❤️ pic.twitter.com/RqeYfREk63
— Farah❤️🇸🇾 (@H70qvjDY8611343) June 26, 2025
في حديث يعكس وعياً سياسياً عميقاً صرّح الرئيس "أحمد الشرع" أنه لا يوجد امتيازات خاصة لأي منطقة فقط لأنها مسقط رأس الرئيس.. هذا التوجه هو نقيض لما عاشه السوريون في حقبة سابقة.. حيث تحوّلت منطقة معينة إلى مركز للنفوذ والرعب.. وكل من يقترب منها أصبح فوق الدولة.❤️ pic.twitter.com/RqeYfREk63