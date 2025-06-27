الشرع يثير الجدل.. هذا ما قاله عن "أبناء منطقة الرئيس" (فيديو)

في حديث يعكس وعياً سياسياً عميقاً صرّح الرئيس "أحمد الشرع" أنه لا يوجد امتيازات خاصة لأي منطقة فقط لأنها مسقط رأس الرئيس.. هذا التوجه هو نقيض لما عاشه السوريون في حقبة سابقة.. حيث تحوّلت منطقة معينة إلى مركز للنفوذ والرعب.. وكل من يقترب منها أصبح فوق الدولة.❤️ pic.twitter.com/RqeYfREk63 — Farah❤️🇸🇾 (@H70qvjDY8611343) June 26, 2025 Advertisement

وقال في الفيديو المتداول: "عشنا في الزمن الذي يكون فيه أبناء منطقة الرئيس كلهم رئيس، فنحن نريد ألا نكرر هذا المشهد في من جديد، فأبناء منطقة الرئيس، فالرئيس هو حصة لكل السوريين ومنطقة الرئيس هي مثلها مثل كامل سوريا نهتم بها على قدر اهتمامنا بباقي مناطق سوريا، وعلى العكس تماما، فأبناء منطقة الرئيس يحملون حملا أثقل من غيرهم بأن يحملوا صورة مشرفة وأنتم أهل لذلك وتكون المراقبة عليهم أكثر في خطواتهم وحركاتهم وانفعالاتهم وما إلا ذلك.."وتابع: "نحن قمنا بثورة على كل ما كان في السابق من هذا النظام ومما تلاه من جرائم وأفعال وسلوكيات آذت هذا الشعب خلال الستين سنة الماضية ونسأل الله أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا وللمنطقة بأكملها بكل تفاصيلها من ازدهارها من أخلاقها وسلوكياتها فهي ثورة وانقلاب على كل المشهد الماضي.."