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عربي-دولي

في منطقة معزولة تحت الأرض.. إسرائيل تعلم أين خُبّئ النووي الإيراني

Lebanon 24
27-06-2025 | 02:28
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في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، تتزايد التساؤلات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، خاصة في أعقاب الغارات الأميركية التي طالت مواقع عسكرية وصناعية داخل الأراضي الإيرانية.
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وفي سياق مرتبط، أفاد الصحافي الأميركي باراك رافيد، عبر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى على اطلاع بمعلومات استخباراتية دقيقة، أن إيران قامت بنقل كميات من اليورانيوم عالي التخصيب إلى منشآت فوردو وأصفهان المحصّنة تحت الأرض، في محاولة لتأمينها من أي هجمات محتملة.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذه المنشآت أصبحت شبه معزولة عن العالم الخارجي عقب الهجمات الأخيرة، الأمر الذي يصعّب على إيران الوصول السريع إلى المواد المخزّنة أو استخدامها في حال حدوث تصعيد نووي.

وكتب رافيد على موقع إكس: "أخبرني ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطلعين مباشرة على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب موجود في أنفاق تحت الأرض في فوردو وأصفهان، معزولة عن العالم الخارجي بسبب قصف المنشآت النووية. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنهم سيكشفون أي محاولة إيرانية لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب".

تأتي هذه المعلومات في وقت أكدت فيه مصادر في الإدارة الأميركية أن الضربات التي نُفّذت مؤخرا ضد إيران كانت "محسوبة ومحدودة"، وأن واشنطن أبلغت طهران عبر قنوات دبلوماسية بأنها لا تسعى إلى تغيير النظام، بل إلى ردع إيران عن مواصلة تصعيدها في المنطقة، خصوصا بعد تورطها في هجمات ضد القوات الأميركية والمصالح الغربية. (سكاي نيوز)

 
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