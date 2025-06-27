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إقتصاد

ترامب: عقدنا اتفاقا مع الصين

Lebanon 24
27-06-2025 | 03:20
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أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الصين، دون تقديم تفاصيل.
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وقال الرئيس الجمهوري خلال مناسبة بالبيت الأبيض، أثناء حديثه عن إبرام صفقات مع دول أخرى: "لقد وقعنا مع الصين أمس".

وأشار الرئيس أيضا إلى أنه قد يكون هناك "ربما" اتفاق "كبير جدا" مع الهند.

في سياق متصل، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن بلاده قد توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وسط جهود رامية لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض "اتفقت الإدارة الأميركية والصين على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف".

وأضاف أن التفاهم "يتعلق بكيفية تنفيذ تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مجددا".

وقال مسؤول آخر في الإدارة الأميركية إن الاتفاق بين واشنطن وبكين أبرم في وقت سابق من الأسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قوله "سيسلموننا عناصر أرضية نادرة"، وبمجرد أن يفعلوا ذلك "سنلغي إجراءاتنا المضادة". (سكاي نيوز)
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