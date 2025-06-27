ترامب: عقدنا اتفاقا مع الصين

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أشار الرئيس الأميركي مساء الخميس إلى أنه تم توقيع اتفاق مع ، دون تقديم تفاصيل.خلال مناسبة بالبيت الأبيض، أثناء حديثه عن إبرام صفقات مع دول أخرى: "لقد وقعنا مع الصين أمس".وأشار الرئيس أيضا إلى أنه قد يكون هناك "ربما" اتفاق "كبير جدا" مع .في سياق متصل، أكد مسؤول في أن بلاده قد توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات الأرضية النادرة إلى ، وسط جهود رامية لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وقال مسؤول في البيت الأبيض "اتفقت والصين على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق ".وأضاف أن التفاهم "يتعلق بكيفية تنفيذ تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مجددا".وقال مسؤول آخر في الإدارة الأميركية إن الاتفاق بين وبكين أبرم في وقت سابق من الأسبوع.ونقلت وكالة نيوز عن الأميركي هوارد لوتنيك قوله "سيسلموننا عناصر أرضية نادرة"، وبمجرد أن يفعلوا ذلك "سنلغي إجراءاتنا المضادة". (سكاي نيوز)