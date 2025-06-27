28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ترامب: عقدنا اتفاقا مع الصين
Lebanon 24
27-06-2025
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مساء الخميس إلى أنه تم توقيع اتفاق مع
الصين
، دون تقديم تفاصيل.
Advertisement
وقال الرئيس
الجمهوري
خلال مناسبة بالبيت الأبيض، أثناء حديثه عن إبرام صفقات مع دول أخرى: "لقد وقعنا مع الصين أمس".
وأشار الرئيس أيضا إلى أنه قد يكون هناك "ربما" اتفاق "كبير جدا" مع
الهند
.
في سياق متصل، أكد مسؤول في
البيت الأبيض
أن بلاده قد توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات
المعادن
الأرضية النادرة إلى
الولايات المتحدة
، وسط جهود رامية لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض "اتفقت
الإدارة الأميركية
والصين على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق
جنيف
".
وأضاف أن التفاهم "يتعلق بكيفية تنفيذ تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مجددا".
وقال مسؤول آخر في الإدارة الأميركية إن الاتفاق بين
واشنطن
وبكين أبرم في وقت سابق من الأسبوع.
ونقلت وكالة
بلومبرغ
نيوز عن
وزير التجارة
الأميركي هوارد لوتنيك قوله "سيسلموننا عناصر أرضية نادرة"، وبمجرد أن يفعلوا ذلك "سنلغي إجراءاتنا المضادة". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب: وقعنا اتفاقا مع الصين ونتوقع توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبا
Lebanon 24
ترامب: وقعنا اتفاقا مع الصين ونتوقع توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبا
27/06/2025 12:16:08
27/06/2025 12:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أبرمنا اتفاقية تجارية رائعة مع بريطانيا ونعمل على اتفاقية مشابهة مع الصين
Lebanon 24
ترامب: أبرمنا اتفاقية تجارية رائعة مع بريطانيا ونعمل على اتفاقية مشابهة مع الصين
27/06/2025 12:16:08
27/06/2025 12:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نجري اتفاقاً رائعاً وجيداً مع الصين
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نجري اتفاقاً رائعاً وجيداً مع الصين
27/06/2025 12:16:08
27/06/2025 12:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أنا سأعقد اتفاقا بين إيران وإسرائيل كما فعلت مع الهند وباكستان
Lebanon 24
ترامب: أنا سأعقد اتفاقا بين إيران وإسرائيل كما فعلت مع الهند وباكستان
27/06/2025 12:16:08
27/06/2025 12:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"تطبيع" سوريا ينهي الصراع
Lebanon 24
"تطبيع" سوريا ينهي الصراع
05:00 | 2025-06-27
27/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استغلّ حفل زفاف إبنه... هكذا قام نتنياهو بتضليل إيران
Lebanon 24
استغلّ حفل زفاف إبنه... هكذا قام نتنياهو بتضليل إيران
05:07 | 2025-06-27
27/06/2025 05:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اسم العملية مستوحى من "صراع العروش"... تعرفوا إلى تفاصيل الضربة الإسرائيلية على طهران
Lebanon 24
اسم العملية مستوحى من "صراع العروش"... تعرفوا إلى تفاصيل الضربة الإسرائيلية على طهران
04:36 | 2025-06-27
27/06/2025 04:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن زفاف "مؤسس أمازون".. تكاليف ضخمة جداً!
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن زفاف "مؤسس أمازون".. تكاليف ضخمة جداً!
04:29 | 2025-06-27
27/06/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال نتنياهو… سيناريو سياسي يفرض نفسه!
Lebanon 24
اغتيال نتنياهو… سيناريو سياسي يفرض نفسه!
04:00 | 2025-06-27
27/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26
26/06/2025 08:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
12:10 | 2025-06-26
26/06/2025 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
13:00 | 2025-06-26
26/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة... الكشف عن خطة وضعها ترامب ونتنياهو ماذا تتضمّن؟
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة... الكشف عن خطة وضعها ترامب ونتنياهو ماذا تتضمّن؟
13:06 | 2025-06-26
26/06/2025 01:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
Lebanon 24
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
10:01 | 2025-06-26
26/06/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2025-06-27
"تطبيع" سوريا ينهي الصراع
05:07 | 2025-06-27
استغلّ حفل زفاف إبنه... هكذا قام نتنياهو بتضليل إيران
04:36 | 2025-06-27
اسم العملية مستوحى من "صراع العروش"... تعرفوا إلى تفاصيل الضربة الإسرائيلية على طهران
04:29 | 2025-06-27
معلومات مثيرة عن زفاف "مؤسس أمازون".. تكاليف ضخمة جداً!
04:00 | 2025-06-27
اغتيال نتنياهو… سيناريو سياسي يفرض نفسه!
03:55 | 2025-06-27
الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.. من يتقدم السباق؟
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
27/06/2025 12:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
27/06/2025 12:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
27/06/2025 12:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24