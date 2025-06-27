استغلّ حفل زفاف إبنه... هكذا قام نتنياهو بتضليل إيران

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قالت صحيفة " " إنّ رئيس الوزراء الإسرائيّ استغلّ حفل زفاف نجله الأكبر أفنير، كتكتيك لتضليل القيادة قبل بدء العملية العسكرية ضدّ .وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في الاستخبارات والأميركية قولها، إنّه قبل أيام قليلة من بدء العمليّة، أعلن أنه سيُسافر في إجازة للاحتفال بزفاف ابنه في 16 حزيران.ووفقا للصحيفة، فقد اتخذت هذه الخطوة عمدا لخلق انطباع خاطئ في طهران بشأن مكان إقامة رئيس الحكومة والوضع العام في .وأُعلن عن حفل الزفاف بناء على أن لن تتوقع ضربات إسرائيلية حتى 17 حزيران على الأقل. وفي الوقت عينه، لم يكن أي من أقارب رئيس الوزراء المقربين، بمن فيهم ابنه الأكبر، على علم بأنه لن يحضر حفل الزفاف، وأنه سيؤجل بسبب العمليات العسكرية.وأشارت صحيفة " جورنال" إلى أن قصة الزفاف أصبحت جزءا من حملة تضليل إعلامي أوسع نطاقا تستهدف القيادة الإيرانية. (روسيا اليوم)