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استغلّ حفل زفاف إبنه... هكذا قام نتنياهو بتضليل إيران

Lebanon 24
27-06-2025 | 05:07
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنّ رئيس الوزراء الإسرائيّ بنيامين نتنياهو استغلّ حفل زفاف نجله الأكبر أفنير، كتكتيك لتضليل القيادة الإيرانية قبل بدء العملية العسكرية ضدّ طهران.
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وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية قولها، إنّه قبل أيام قليلة من بدء العمليّة، أعلن نتنياهو أنه سيُسافر في إجازة للاحتفال بزفاف ابنه في 16 حزيران.

ووفقا للصحيفة، فقد اتخذت هذه الخطوة عمدا لخلق انطباع خاطئ في طهران بشأن مكان إقامة رئيس الحكومة والوضع العام في تل أبيب.

وأُعلن عن حفل الزفاف بناء على أن إيران لن تتوقع ضربات إسرائيلية حتى 17 حزيران على الأقل. وفي الوقت عينه، لم يكن أي من أقارب رئيس الوزراء المقربين، بمن فيهم ابنه الأكبر، على علم بأنه لن يحضر حفل الزفاف، وأنه سيؤجل بسبب العمليات العسكرية.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن قصة الزفاف أصبحت جزءا من حملة تضليل إعلامي أوسع نطاقا تستهدف القيادة الإيرانية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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