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إقتصاد

هنغاريا وسلوفاكيا ترفضان حظر الطاقة الروسية

Lebanon 24
27-06-2025 | 05:32
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قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن هنغاريا وسلوفاكيا ستواصلان معارضة خطة المفوضية الأوروبية التي تفرض حظرا على واردات النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا، بداية عام 2028.
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وأكد أوربان، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة "كوشوت"، معارضة حكومته لهذه المبادرة التي تقدمت بها بروكسل، قائلا: "ستستمرّ المناقشات الأسبوع المقبل على مستوى وزراء الخارجية. سنبذل جهودا إضافية. لقد أجريت محادثات مع الجانب السلوفاكي أمس، ونحن متفقون على رفض متطلبات الاتحاد الأوروبي بعدم شراء النفط والغاز الروسيين". (روسيا اليوم)
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