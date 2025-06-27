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إقتصاد
هنغاريا وسلوفاكيا ترفضان حظر الطاقة الروسية
Lebanon 24
27-06-2025
|
05:32
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قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن هنغاريا وسلوفاكيا ستواصلان معارضة خطة
المفوضية الأوروبية
التي تفرض حظرا على واردات
النفط والغاز
الروسيين إلى
أوروبا
، بداية عام 2028.
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وأكد أوربان، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة "كوشوت"، معارضة حكومته لهذه المبادرة التي تقدمت بها
بروكسل
، قائلا: "ستستمرّ المناقشات الأسبوع المقبل على مستوى
وزراء الخارجية
. سنبذل جهودا إضافية. لقد أجريت محادثات مع الجانب السلوفاكي أمس، ونحن متفقون على رفض متطلبات
الاتحاد الأوروبي
بعدم شراء
النفط
والغاز الروسيين". (روسيا اليوم)
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