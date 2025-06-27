هنغاريا وسلوفاكيا ترفضان حظر الطاقة الروسية

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قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن هنغاريا وسلوفاكيا ستواصلان معارضة خطة التي تفرض حظرا على واردات الروسيين إلى ، بداية عام 2028.وأكد أوربان، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة "كوشوت"، معارضة حكومته لهذه المبادرة التي تقدمت بها ، قائلا: "ستستمرّ المناقشات الأسبوع المقبل على مستوى . سنبذل جهودا إضافية. لقد أجريت محادثات مع الجانب السلوفاكي أمس، ونحن متفقون على رفض متطلبات بعدم شراء والغاز الروسيين". (روسيا اليوم)