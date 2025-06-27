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عربي-دولي

ماكرون: الضربات الأميركية على إيران كانت ناجحة

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:19
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الضربات الأميركية على إيران كانت ناجحة ويجب استئناف المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني.
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وجاء في تصريحات الرئيس الفرنسي، للصحفيين بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي تحدث فيها عن عدة قضايا: أنه يجب احترام وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، واستئناف المحادثات وتأطير النشاطين النووي والباليستي هذه هي العوامل المفتاحية".

وتابع: "ثمة تنسيق وتواصل بين فرقنا والفرق الإيرانيه خلال الأيام والساعات الماضية وسنرى ما ستسفر عليه، لكن الأمل هو تقريب الرؤى والمهم هو النتيجة والنتيجة الأهم هي أن لا يتم استئناف أنشطة التخصيب وأن يكون هناك أيضا تأطير للنشاط الباليستي".

ولفت أن "ثمة توافق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول هذه النقطة، وسأتواصل مع الأعضاء الخمسه لمجلس الأمن الدائمين لأن مسؤوليتنا هي بقاء معاهده حظر الإنتشار الأسلحه النووية، وبأن لا تخرج إيران منها وأن تتمكن الوكالة من استئناف عملها".

وتابع: "هي مسؤولية خاصة لفرنسا لكن إلى جانبها الولايات المتحده وروسيا والصين وبريطانيا ولقد قررت الاتصال بكل واحد منهم للتوافق على توحيد وجهه النظر".

وأشار ماكرون إلى أن " الأميركيه كانت ناجحة في فوردو ونطنز وأصفهان، لكن أسوأ سيناريو هو أن لا يؤدي هذا إلى خروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لأنه سيكون انحراف عن المسار، وإضعاف جماعي وعليه يجب العمل بهذا الاتجاه وإشراك الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن".

وحول إمكانية إستئناف المؤتمر حول حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل:

قال ماكرون: الإجابه هي نعم، لكن هذا متوقف على التنسيق مع السلطات السعودية باعتبار أن هذه الخطوة ثنائية، سيكون هناك اتصالات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتحديد موعد جديد هذا ما أرغبه وأتمناه أن يكون بأسرع وقت ممكن".

وحول وقف إطلاق النار في غزة، قال الرئيس الفرنسي: "حول غزة شعرت بتصميم وإقدام الرئيس الأميركي بهذا الخصوص، وهو واعي بأهميه وقف إطلاق النار".

ورأى أن انخراط ترامب "ضروري بهذا الصدد نظرا للمأساة الدائره هناك".

وذكر: "لمست في حديثي مع ترامب أنه يعي ذلك ويرغب في الوصول إلى نتيجة".
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