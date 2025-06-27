26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
باتريوت لأوكرانيا.. هل دخلت أميركا المواجهة؟
Lebanon 24
27-06-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أنه في ظل التصعيد المستمر على الجبهة الأوكرانية، تدرس
الولايات المتحدة
تزويد كييف بصواريخ باتريوت، في خطوة تعكس تبدلا تدريجيا في موقف
واشنطن
تجاه الحرب، وتأتي بالتوازي مع انعقاد قمة قادة
الاتحاد الأوروبي
في بروكسل، التي ناقشت بدورها سبل دعم
أوكرانيا
وفرض حزمة جديدة من
العقوبات
على
روسيا
.
Advertisement
ووصف لرئيس الأميركي
دونالد ترامب
نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
بـ"الشريك الأصعب" في مساعي إنهاء الحرب، وأكد أن التوصل إلى اتفاق سلام ليس سهلاً كما يعتقد البعض، مشدداً على عزمه التحدث مع بوتين لإنهاء النزاع.
وفي تحول لافت في لهجته، وصف
ترامب
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "يقاتل بشجاعة في معركة صعبة"، بعد أن كان سابقاً قد اتهم كييف باستغلال المساعدات الغربية.
يأتي ذلك بالتزامن مع معلومات عن دعم أميركي متزايد لكييف، على رأسه احتمال إرسال منظومات باتريوت الدفاعية المتقدمة.
وتزامناً مع التصريحات الأميركية، انطلقت أعمال قمة الاتحاد
الأوروبي
في بروكسل لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، والوضع الأمني والاقتصادي في القارة.
وتناول القادة الأوروبيون تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، مع بحث إمكانية توسيعها لتشمل مسؤولين متورطين فيما وُصف بجرائم الحرب، إضافة إلى تعزيز قدرات الدفاع الأوروبية، وزيادة الإنفاق العسكري لدول الاتحاد إلى ما نسبته 5% من الناتج المحلي، وفق ما أعلنه مسؤولون أوروبيون.
واعتبر الكاتب والباحث السياسي هلال العبيدي أن "الموقف الأميركي بات أكثر وضوحاً"، مؤكداً أن "ترامب أدرك استحالة الوصول إلى سلام مع روسيا دون ضغوط حقيقية".
وقال العبيدي: "الولايات المتحدة عززت موقفها بعد فشل مبادرات وقف إطلاق النار، وبدأت بإرسال إشارات عبر دعم عسكري أكبر لكييف (...) في المقابل، موسكو لا تفهم سوى لغة القوة".
ورأى أن
الأوروبيين
يسعون لتحويل هذا الزخم إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مقبلة، مضيفاً: "كل المؤشرات تدل على أن
أوروبا
تحشد الآن لإفهام روسيا أن لا نصر عسكرياً ممكناً، وأن الحل لن يكون إلا عبر طاولة المفاوضات".
ورغم غياب أي جدول زمني واضح لمحادثات السلام، يقرأ مراقبون التطورات الأخيرة على أنها تمهيد لجولة تفاوضية جديدة، ستكون مشروطة بتغيرات ميدانية وسياسية، أبرزها تثبيت توازن الردع، وإظهار قدرة كييف على الصمود بدعم غربي شامل.
وبينما تواصل روسيا استهداف مدن أوكرانية، تعزز الدول الغربية رهاناتها على الدعم العسكري، في محاولة لقلب المعادلة وتثبيت معادلة "لا غالب ولا مغلوب" التي قد تفتح الباب أمام حلول دبلوماسية.
مواضيع ذات صلة
هل نقلت إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا؟
Lebanon 24
هل نقلت إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا؟
27/06/2025 20:59:48
27/06/2025 20:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: سنواصل العمل مع ألمانيا وشركائنا دعما لأوكرانيا ومواجهة تهديدات روسيا
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: سنواصل العمل مع ألمانيا وشركائنا دعما لأوكرانيا ومواجهة تهديدات روسيا
27/06/2025 20:59:48
27/06/2025 20:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتراجع هيمنة أميركا؟ طفرة الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة جديدة
Lebanon 24
هل تتراجع هيمنة أميركا؟ طفرة الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة جديدة
27/06/2025 20:59:48
27/06/2025 20:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تقلص مخصصات شراء الأسلحة لأوكرانيا في ميزانية
Lebanon 24
أميركا تقلص مخصصات شراء الأسلحة لأوكرانيا في ميزانية
27/06/2025 20:59:48
27/06/2025 20:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين: العلاقات مع واشنطن بدأت تتحسن بفضل ترامب
Lebanon 24
بوتين: العلاقات مع واشنطن بدأت تتحسن بفضل ترامب
13:06 | 2025-06-27
27/06/2025 01:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن "نووي إيران".. تقريرٌ يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن "نووي إيران".. تقريرٌ يعلنها
13:00 | 2025-06-27
27/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان وإيران.. إليكم ما قاله ترامب
Lebanon 24
عن لبنان وإيران.. إليكم ما قاله ترامب
12:35 | 2025-06-27
27/06/2025 12:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حزب الله وضرب إيران.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
Lebanon 24
عن حزب الله وضرب إيران.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
12:18 | 2025-06-27
27/06/2025 12:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد إسرائيل لمنازل في الخيام.. هذا ما فعله الجيش
Lebanon 24
بعد تهديد إسرائيل لمنازل في الخيام.. هذا ما فعله الجيش
12:03 | 2025-06-27
27/06/2025 12:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
Lebanon 24
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
02:00 | 2025-06-27
27/06/2025 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أتت من ألمانيا إلى لبنان... هذه هويّة شهيدة "غارة النبطية"
Lebanon 24
أتت من ألمانيا إلى لبنان... هذه هويّة شهيدة "غارة النبطية"
07:32 | 2025-06-27
27/06/2025 07:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله
Lebanon 24
بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله
06:05 | 2025-06-27
27/06/2025 06:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة كاجوال.. الملكة رانيا وولي العهد الأردني وزوجته في البندقية لحضور زفاف جيف بيزوس (صور)
Lebanon 24
بإطلالة كاجوال.. الملكة رانيا وولي العهد الأردني وزوجته في البندقية لحضور زفاف جيف بيزوس (صور)
23:07 | 2025-06-26
26/06/2025 11:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع العام والمتقاعدين... بيان من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب
Lebanon 24
لموظفي القطاع العام والمتقاعدين... بيان من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب
07:38 | 2025-06-27
27/06/2025 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:06 | 2025-06-27
بوتين: العلاقات مع واشنطن بدأت تتحسن بفضل ترامب
13:00 | 2025-06-27
مفاجأة إسرائيلية عن "نووي إيران".. تقريرٌ يعلنها
12:35 | 2025-06-27
عن لبنان وإيران.. إليكم ما قاله ترامب
12:18 | 2025-06-27
عن حزب الله وضرب إيران.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
12:03 | 2025-06-27
بعد تهديد إسرائيل لمنازل في الخيام.. هذا ما فعله الجيش
11:48 | 2025-06-27
"عملاء" استعادوا جثث أسرى في غزة.. إعلام إسرائيلي يتحدّث!
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
27/06/2025 20:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
27/06/2025 20:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
27/06/2025 20:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24