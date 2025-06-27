البرهان يوافق على هدنة أسبوع في الفاشر دعماً لجهود الأمم المتحدة

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وافق رئيس في ، ، ، الجمعة، على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة ، عاصمة ، بغرب البلاد، التي تُحاصرها «قوات الدعم السريع».وتلقّى البرهان اتصالاً هاتفياً من ، ، طلب فيه تسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين في محلية الفاشر.ووفقاً لبيان «مجلس السيادة»، رحّب بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، مؤكداً دعم لهذه الخطوة في سبيل إكمال الانتقال المدني.وأكّد البرهان الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولى، بكامل الصلاحيات، أعباء الجهاز التنفيذي. وشدّد البرهان على ضرورة تطبيق قرارات التي صدرت في هذا الخصوص. (الشرق الأوسط)