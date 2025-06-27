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عربي-دولي

البرهان يوافق على هدنة أسبوع في الفاشر دعماً لجهود الأمم المتحدة

Lebanon 24
27-06-2025 | 10:30
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وافق رئيس مجلس السيادة في السودان، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بغرب البلاد، التي تُحاصرها «قوات الدعم السريع».
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وتلقّى البرهان اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلب فيه تسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين في محلية الفاشر.

ووفقاً لبيان «مجلس السيادة»، رحّب غوتيريش بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لهذه الخطوة في سبيل إكمال الانتقال المدني.

وأكّد البرهان الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولى، بكامل الصلاحيات، أعباء الجهاز التنفيذي. وشدّد البرهان على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت في هذا الخصوص. (الشرق الأوسط)
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