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عربي-دولي
بعد تهديد إسرائيل لمنازل في الخيام.. هذا ما فعله الجيش
Lebanon 24
27-06-2025
|
12:03
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أفادت معلومات "
لبنان24
" بأنَّ قوة من فوج الهندسة في الجيش وصلت إلى وادي العصافير في بلدة
الخيام
-
جنوب لبنان
، للكشف على المنازل التي هدّد العدو
الإسرائيلي
بتفجيرها خلال الاعتداءات الأخيرة.
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وذكرت المصادر أنَّ الوحدة العسكرية فرضت طوقاً أمنياً في المكان بمؤازرة من مخابرات الجيش.
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