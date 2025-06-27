Advertisement

عربي-دولي

بعد تهديد إسرائيل لمنازل في الخيام.. هذا ما فعله الجيش

Lebanon 24
27-06-2025 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1383608-638866478605169283.jpg
Doc-P-1383608-638866478605169283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ قوة من فوج الهندسة في الجيش وصلت إلى وادي العصافير في بلدة الخيام - جنوب لبنان، للكشف على المنازل التي هدّد العدو الإسرائيلي بتفجيرها خلال الاعتداءات الأخيرة.
Advertisement
 
وذكرت المصادر أنَّ الوحدة العسكرية فرضت طوقاً أمنياً في المكان بمؤازرة من مخابرات الجيش.
مواضيع ذات صلة
بعد تفخيخها... تهديد إسرائيليّ بتفجير 3 منازل
lebanon 24
27/06/2025 21:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قطع الطريق العام في بلدة البازورية بعد ورود تهديد لأصحاب أحد المنازل
lebanon 24
27/06/2025 21:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهديد ترامب... هذا ما فعلته أميركا في المحيط الهندي
lebanon 24
27/06/2025 21:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما فعله الجيش عند الحدود
lebanon 24
27/06/2025 21:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:06 | 2025-06-27
13:00 | 2025-06-27
12:35 | 2025-06-27
12:18 | 2025-06-27
11:48 | 2025-06-27
11:47 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24