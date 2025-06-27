بعد تهديد إسرائيل لمنازل في الخيام.. هذا ما فعله الجيش

أفادت معلومات " " بأنَّ قوة من فوج الهندسة في الجيش وصلت إلى وادي العصافير في بلدة - ، للكشف على المنازل التي هدّد العدو بتفجيرها خلال الاعتداءات الأخيرة.

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وذكرت المصادر أنَّ الوحدة العسكرية فرضت طوقاً أمنياً في المكان بمؤازرة من مخابرات الجيش.