24
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب لخامنئي: "لقد أنقذتك من الموت المهين"!
Lebanon 24
27-06-2025
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الجمعة، إنه أنقذ المرشد
الإيراني
علي خامنئي
من موت وصفه بـ"البشع والمهين"، مشيراً إلى أنه منع
إسرائيل
من تنفيذ الهجوم "الأكبر" في
إيران
.
Advertisement
وفي تصريح له عبر منصته الخاصة "تروث سوشل"، قال
ترامب
: "لقد أنقذته -خامنئي- من موت بشع ومهين للغاية، وليس عليه أن يقول: شكرا لك يا رئيس ترامب!".
وتابع: "لماذا قد يقول ما يسمى بـ 'المرشد الأعلى'، آية الله علي خامنئي، في
هذا البلد
الذي مزقته الحرب، بوقاحة وحماقة، إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، وهو يعلم أن تصريحه كذب، وأنه ليس كذلك؟ كرجل ذي إيمان عظيم، لا يفترض به أن يكذب".
وأضاف: "في الواقع، في الفصل الأخير من الحرب، طلبت من إسرائيل إعادة مجموعة كبيرة جداً من الطائرات، التي كانت تتجه مباشرة إلى
طهران
، بحثاً عن يوم كبير، ربما الضربة القاضية النهائية.. لكان قد نتج عن ذلك دمار هائل، ولكان قد قتل العديد من الإيرانيين".
وفي ملف
العقوبات
على إيران قال ترامب: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، والتي كانت ستمنح إيران فرصة أفضل بكثير للانتعاش الكامل والسريع والشامل - العقوبات قاسية! ولكن لا، بدلا من ذلك أتلقى تصريحا مليئا بالغضب، والكراهية، والاشمئزاز، وعلى الفور أوقفت كل العمل على تخفيف العقوبات، والمزيد. يجب على إيران أن تعود إلى تدفق النظام العالمي، وإلا ستزداد الأمور سوءًا بالنسبة لهم".
قصف إيران مجددا
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن ترامب أنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجددا إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية.
وقال عندما سئل في
مؤتمر صحفي
بالبيت الأبيض عما إذا كان سيفكر في شن ضربات جديدة إذا لم تنجح غارات الأسبوع الماضي في إنهاء الطموحات النووية
الإيرانية
، أجاب "بلا شك. بالتأكيد".
وأضاف معلقاً على وقف إطلاق النار الذي أعلن الأربعاء بين إسرائيل وإيران: "كانت اللحظة المناسبة لإنهاء" الحرب.
من جانب آخر، أكد ترامب أن طهران ترغب في عقد لقاء، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
كذلك، قال ترامب إنه يرغب في أن تتمتع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، أو أي جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران.
مواضيع ذات صلة
ترامب لــ خامنئي: لقد أنقذتك من موت بشع ومخزٍ للغاية ولم أسمح بقتلِك
Lebanon 24
ترامب لــ خامنئي: لقد أنقذتك من موت بشع ومخزٍ للغاية ولم أسمح بقتلِك
28/06/2025 04:54:46
28/06/2025 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ينقذ شاباً من الموت!
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ينقذ شاباً من الموت!
28/06/2025 04:54:46
28/06/2025 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان "حزب الله" ولاءه لخامنئي يُجدد المخاوف من انخراطه في الحرب
Lebanon 24
إعلان "حزب الله" ولاءه لخامنئي يُجدد المخاوف من انخراطه في الحرب
28/06/2025 04:54:46
28/06/2025 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد ترامب لخامنئي... ماذا قال الخطيب؟
Lebanon 24
بعد تهديد ترامب لخامنئي... ماذا قال الخطيب؟
28/06/2025 04:54:46
28/06/2025 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أميركا تبرّر قصفها لإيران في رسالة إلى الأمم المتحدة
Lebanon 24
أميركا تبرّر قصفها لإيران في رسالة إلى الأمم المتحدة
18:14 | 2025-06-27
27/06/2025 06:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني يكشف حصيلة قتلاه خلال الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
الجيش الإيراني يكشف حصيلة قتلاه خلال الحرب مع إسرائيل
17:51 | 2025-06-27
27/06/2025 05:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية ترامب.. اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
Lebanon 24
برعاية ترامب.. اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
16:52 | 2025-06-27
27/06/2025 04:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى
Lebanon 24
سوريا.. خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى
16:38 | 2025-06-27
27/06/2025 04:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقوى جيوش العالم".. من في الصدارة؟
Lebanon 24
"أقوى جيوش العالم".. من في الصدارة؟
16:00 | 2025-06-27
27/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
Lebanon 24
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
02:00 | 2025-06-27
27/06/2025 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أتت من ألمانيا إلى لبنان... هذه هويّة شهيدة "غارة النبطية"
Lebanon 24
أتت من ألمانيا إلى لبنان... هذه هويّة شهيدة "غارة النبطية"
07:32 | 2025-06-27
27/06/2025 07:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله
Lebanon 24
بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله
06:05 | 2025-06-27
27/06/2025 06:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة كاجوال.. الملكة رانيا وولي العهد الأردني وزوجته في البندقية لحضور زفاف جيف بيزوس (صور)
Lebanon 24
بإطلالة كاجوال.. الملكة رانيا وولي العهد الأردني وزوجته في البندقية لحضور زفاف جيف بيزوس (صور)
23:07 | 2025-06-26
26/06/2025 11:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير مكشوف الصدر.. ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة
Lebanon 24
بفستان قصير مكشوف الصدر.. ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة
08:30 | 2025-06-27
27/06/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:14 | 2025-06-27
أميركا تبرّر قصفها لإيران في رسالة إلى الأمم المتحدة
17:51 | 2025-06-27
الجيش الإيراني يكشف حصيلة قتلاه خلال الحرب مع إسرائيل
16:52 | 2025-06-27
برعاية ترامب.. اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
16:38 | 2025-06-27
سوريا.. خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى
16:00 | 2025-06-27
"أقوى جيوش العالم".. من في الصدارة؟
15:54 | 2025-06-27
بالأرقام.. كم بلغ عدد ضحايا الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل؟
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
28/06/2025 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
28/06/2025 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
28/06/2025 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24