Advertisement

عربي-دولي

حادث أليم يهزّ مصر.. مصرع 18 فتاة تحت عجلات شاحنة وقود! (صور)

Lebanon 24
27-06-2025 | 14:31
A-
A+
Doc-P-1383665-638866570065365837.jpg
Doc-P-1383665-638866570065365837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزّ حادث سير مأسوي الشارع المصري اليوم الجمعة، بعد مصرع 18 فتاة وسائق الحافلة التي كانت تقلهن إلى إحدى مزارع العنب لجني الثمار.
Advertisement

وقع الحادث على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، حيث اصطدمت شاحنة وقود بالحافلة التي كانت تقل الفتيات، وجميعهن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ويبلغن من العمر أقل من 21 عامًا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مروّعة للحادث، أظهرت الحافلة مدمرة بالكامل، في حين تسببت صور النعوش المتراصة للفتيات في حالة حزن كبيرة بين الأهالي.

وأعلنت الأجهزة الأمنية توقيف سائق الشاحنة المتسبب في الحادث بعد فراره من موقع الحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

في السياق، قدّم وزير العمل محمد جبران تعازيه لأهالي الضحايا، ووجّه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ومديرية العمل بمحافظة المنوفية لمتابعة تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفيات والمصابات.

وأوضح بيان الوزارة أن قيمة التعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفاة، و20 ألف جنيه لكل مصابة، من حساب رعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أنها تتابع تداعيات الحادث المأساوي، ووجّهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات والمساعدات العاجلة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الأبحاث الاجتماعية بسرعة لدعم أسر الضحايا.

كما شددت وزيرة التضامن على ضرورة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابات وفق التقارير الطبية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية. (روسيا اليوم)
 
حادث مأساوي يهز مصر.. مصرع 18 فتاة تحت عجلات شاحنة وقود (صور)
 
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا
lebanon 24
28/06/2025 04:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة على طريق صيدا - جزين.. حادثة تقتل فتاة!
lebanon 24
28/06/2025 04:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث أليم... الموت يُؤلم الإعلامي مصطفى الاغا (صورة)
lebanon 24
28/06/2025 04:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: ١٦ حادثا قتيل و ١٨ جريحا في الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
28/06/2025 04:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:14 | 2025-06-27
17:51 | 2025-06-27
16:52 | 2025-06-27
16:38 | 2025-06-27
16:00 | 2025-06-27
15:54 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24