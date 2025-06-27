حادث أليم يهزّ مصر.. مصرع 18 فتاة تحت عجلات شاحنة وقود! (صور)

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هزّ حادث سير مأسوي الشارع الجمعة، بعد مصرع 18 فتاة وسائق الحافلة التي كانت تقلهن إلى إحدى مزارع العنب لجني الثمار.وقع الحادث الإقليمي في محافظة المنوفية، حيث اصطدمت شاحنة وقود بالحافلة التي كانت تقل الفتيات، وجميعهن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ويبلغن من العمر أقل من 21 عامًا.وانتشرت على صور مروّعة للحادث، أظهرت الحافلة مدمرة بالكامل، في حين تسببت صور النعوش المتراصة للفتيات في حالة حزن كبيرة بين الأهالي.وأعلنت توقيف سائق الشاحنة المتسبب في الحادث بعد فراره من موقع الحادث، وتمت إحالته إلى التي باشرت التحقيقات.في السياق، قدّم تعازيه لأهالي الضحايا، ووجّه لرعاية العمالة غير المنتظمة ومديرية العمل بمحافظة المنوفية لمتابعة تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفيات والمصابات.وأوضح بيان الوزارة أن قيمة التعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفاة، و20 ألف جنيه لكل مصابة، من حساب رعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أنها تتابع تداعيات الحادث المأساوي، ووجّهت المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات والمساعدات العاجلة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الأبحاث الاجتماعية بسرعة لدعم أسر الضحايا.كما شددت وزيرة التضامن على ضرورة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابات وفق التقارير الطبية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية. (روسيا اليوم)