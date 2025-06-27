Advertisement

خاص

"حرب داخلية في إيران"؟ إليكم ما قالته صحيفة إسرائيلية

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-06-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1383684-638866599673545532.jpg
Doc-P-1383684-638866599673545532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن ملاحظات ما بعد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي استمرت لـ12 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار، الثلاثاء الماضي.
Advertisement
 
ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّه "في غضون 12 يوماً فقط، غيّرت عمليات إسرائيل ضد إيران ميزان القوى الإقليمي جذرياً، مُفكّكة عقوداً من الحشد العسكري الإيراني"، وأضاف: "بمجرد أن قصفت إسرائيل "ساعة العد التنازلي" - التي كانت تُشير إلى تدمير الحرس الثوري الإيراني المخطط لإسرائيل في 9 أيلول 2040 - أصبح من الواضح أن إسرائيل شعرت بأنها فعلت ما يكفي. لا يمكنك أن تطير طائرة لمسافة 2000 ميل ذهاباً وإياباً لتحقيق ذلك. لقد أعادت العملية إيران إلى الوراء 20 عاماً، ولم تُسفر عن أي خسائر بشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي أو الأميركي. كان الإيرانيون مُهزومين للغاية لدرجة أنهم لم يجرؤوا على إيذاء أي عسكري أميركي، مُعلنين مسبقاً عن ردهم الضعيف الذي كان سيحفظ ماء وجههم، وتمثل باستهداف قاعدة العُديد الجوية الأميركية في قطر مساء الإثنين".
 
في الوقت نفسه، يقول التقرير إن "تغيير النظام الإيراني سيكون حلماً حقيقياً، لكنه من الأفضل أن يأتي من الداخل، لا من إسرائيل أو الولايات المتحدة"، وتابع: "من الأفضل وجود نظامٍ إيرانيٍّ ضعيف، يتعرض لاستنزافٍ إسرائيليٍّ بدلاً من وجود وجود دولة فارسية قويةٍ جديدة".
 
وتابع: "وسط كل ذلك، قد يحاول الحرس الثوري الإيراني إعادة بناء نفسه، لكن الأمر سيكون أصعب بكثير الآن بعد أن أصبح الحرس الثوري داخل ما قد يصبح، في أي لحظة، المجال الجوي الإسرائيلي مجدداً".
 
وزعم التقرير أيضاً أنَّ "إسرائيل قلبت موازين القوى"، وأضاف: "هي الآن قادرة على مهاجمة وكلاء إيران متى شاءت، دون أن تجرؤ إيران على الرد المباشر - وهو الوضع الذي كانت عليه إسرائيل قبل 12 يوماً. في الوقت نفسه، بات من الواضح الآن أن لإسرائيل صلات واسعة بالمعارضة المسلحة داخل إيران، وهي الآن حرة في شن حرب داخلية بالوكالة ضد الحرس الثوري الإيراني".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن الهجوم على إيران وتفجير "البيجر"... هذا ما قالته صحيفة ألمانيّة
lebanon 24
28/06/2025 04:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"بنك أهداف جديد" في إيران.. إليكم ما كشفته صحيفة إسرائيلية
lebanon 24
28/06/2025 04:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كُشف في تل أبيب عن مصير "نووي إيران"؟ صحيفة اسرائيلية تُجيب
lebanon 24
28/06/2025 04:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عن مخزونات حزب الله "السرية"... هذا ما قالته صحيفة New Yorker الأميركية
lebanon 24
28/06/2025 04:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:14 | 2025-06-27
17:51 | 2025-06-27
16:52 | 2025-06-27
16:38 | 2025-06-27
16:00 | 2025-06-27
15:54 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24