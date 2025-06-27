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خاص
"حرب داخلية في إيران"؟ إليكم ما قالته صحيفة إسرائيلية
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-06-2025
|
15:24
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن ملاحظات ما بعد الحرب الإسرائيلية –
الإيرانية
التي استمرت لـ12 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار، الثلاثاء الماضي.
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ويقول التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
إنَّه "في غضون 12 يوماً فقط، غيّرت عمليات
إسرائيل
ضد
إيران
ميزان القوى الإقليمي جذرياً، مُفكّكة عقوداً من الحشد العسكري
الإيراني
"، وأضاف: "بمجرد أن قصفت إسرائيل "ساعة
العد التنازلي
" - التي كانت تُشير إلى تدمير
الحرس الثوري الإيراني
المخطط لإسرائيل في 9 أيلول 2040 - أصبح من الواضح أن إسرائيل شعرت بأنها فعلت ما يكفي. لا يمكنك أن تطير طائرة لمسافة 2000 ميل ذهاباً وإياباً لتحقيق ذلك. لقد أعادت العملية إيران إلى الوراء 20 عاماً، ولم تُسفر عن أي خسائر بشرية في صفوف الجيش
الإسرائيلي
أو الأميركي. كان الإيرانيون مُهزومين للغاية لدرجة أنهم لم يجرؤوا على إيذاء أي عسكري أميركي، مُعلنين مسبقاً عن ردهم الضعيف الذي كان سيحفظ ماء وجههم، وتمثل باستهداف قاعدة العُديد الجوية الأميركية في قطر مساء الإثنين".
في الوقت نفسه، يقول التقرير إن "تغيير النظام الإيراني سيكون حلماً حقيقياً، لكنه من الأفضل أن يأتي من الداخل، لا من إسرائيل أو
الولايات المتحدة
"، وتابع: "من الأفضل وجود نظامٍ إيرانيٍّ ضعيف، يتعرض لاستنزافٍ إسرائيليٍّ بدلاً من وجود وجود دولة فارسية قويةٍ جديدة".
وتابع: "وسط كل ذلك، قد يحاول
الحرس الثوري
الإيراني إعادة بناء نفسه، لكن الأمر سيكون أصعب بكثير الآن بعد أن أصبح الحرس الثوري داخل ما قد يصبح، في أي لحظة، المجال الجوي الإسرائيلي مجدداً".
وزعم التقرير أيضاً أنَّ "إسرائيل قلبت موازين القوى"، وأضاف: "هي الآن قادرة على مهاجمة وكلاء إيران متى شاءت، دون أن تجرؤ
إيران على
الرد المباشر - وهو الوضع الذي كانت عليه إسرائيل قبل 12 يوماً. في الوقت نفسه، بات من الواضح الآن أن لإسرائيل صلات واسعة بالمعارضة المسلحة داخل إيران، وهي الآن حرة في شن حرب داخلية بالوكالة ضد الحرس الثوري الإيراني".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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